İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2025 Çarşamba / 16 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7217
  • EURO
    48,5088
  • ALTIN
    5424.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'daki AVM'lerden alkışlanacak hareket! Kazançlarını Gazze'ye bağışlayacaklar
Güncel

İstanbul'daki AVM'lerden alkışlanacak hareket! Kazançlarını Gazze'ye bağışlayacaklar

İstanbul'da bazı alışveriş merkezleri, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla gelirlerini bağışlama kararı aldı.

AA8 Ekim 2025 Çarşamba 12:09 - Güncelleme:
İstanbul'daki AVM'lerden alkışlanacak hareket! Kazançlarını Gazze'ye bağışlayacaklar
ABONE OL

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sadakataşı Derneği, Deniz Feneri Derneği ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı işbirliğiyle yürütülen "Gazze'ye Umut Ol" kampanyası gerçekleştirilecek.

Kampanya kapsamında 12 Ekim Pazar günü Ümraniye'deki Sur Yapı Metrogarden, Kağıthane'deki Axis Kağıthane ve Eyüpsultan'daki Axis İstanbul'daki mağaza sahiplerinin kazançlarını Gazze'ye bağışlayacakları bir etkinlik düzenlenecek. Filistin bayraklarıyla süslenecek AVM'lerde, "Gazze" temalı sergi de açılacak.

Esnafın dayanışma ruhuyla başlatılan girişimin, Türkiye geneline yayılarak daha geniş yardım seferberliğine dönüşmesi hedefleniyor.

AVM'lerde 11 Ekim'de kurulacak "Hayır Çarşısı"nda da ziyaretçiler bağış yapabilecek.

- 3 AVM'DE BAŞLATILAN KAMPANYAYA 2 HAFTADA 73 MAĞAZA KATILDI

Etkinlik koordinatörü Ömer Faruk Serdar, AA muhabirine, kampanya çalışmalarını esnafın çağrısıyla hayata geçirdiklerini söyledi.

Gazze'de yaşanan soykırıma İstanbul esnafının duyarlılık gösterdiğini belirten Serdar, "'Üsküdar'dan Gazze'ye Gönül Köprüsü' başlığı altında başlattığımız farkındalık çalışması, ülkemizde birçok esnafı harekete geçirdi. Bu farkındalık çalışması çok ciddi anlamda ses getirdi. Burada biz Gazze başlığı altında çok farklı kitlelere ulaşmış olduk. Bu çalışmanın akabinde yeni çalışmamız esnaftan ziyade AVM'ler oldu. Bu sefer Üsküdar'da yapmış olduğumuz çalışmayı duyan mağaza sahipleri, bizlere çağrı yaptı. Halihazırda 3 AVM'de başlattığımız farkındalık çalışmamız, yaklaşık olarak 2 haftalık kısa süre içerisinde 73 mağazaya ulaştı." dedi.

"Hayır Çarşısı" etkinliğine 27 STK'nin katıldığını bildiren Serdar, "Beraberinde sanat eserleri, atölyeler ve çocuk sanat etkinlikleri olacak. Bu çalışmaya halkımızın çok büyük destek vereceğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Mağaza sahibi Ömer Sultan Gümüşbaş ise 11-12 Ekim'de düzenlenecek kampanyada bir günlük kazançlarını memnuniyetle Gazze'ye bağışlayacaklarını söyledi.

Gümüşbaş, "Gazze'deki hayatları görüyoruz. Onlarla imkanlarımızı paylaşarak destek olmaya mecburuz." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Su kesintileri vatandaşı bezdirdi: Rezil durumdayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.