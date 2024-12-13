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İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı artıyor

İstanbul'da yer alan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 30,12'ye çıktı.

AA13 Aralık 2024 Cuma 12:03 - Güncelleme:
İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı artıyor
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl en düşük 21 Kasım'da yüzde 27,49 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son dönemdeki yağışların etkisiyle yükselişe geçti.

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 30,12 oldu.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 37,76, Terkos'ta yüzde 34,53, Sazlıdere'de yüzde 35,68, Alibey'de yüzde 15,51, Büyükçekmece'de yüzde 29,93, Ömerli'de yüzde 32,73, Darlık'ta yüzde 29,63, Elmalı'da yüzde 68,23, Pabuçdere'de yüzde 7,61 ve Kazandere'de yüzde 10,58 ölçüldü.

Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 261 milyon 64 bin metreküp seviyesinde kaldı.

Barajlar dışında kente su sağlayan Yeşilçay ve Melen'den 2024'te 471,64 milyon metreküp su alındı.

Bu yıl şu ana kadar barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 624,93 kilogram oldu.

Kentte günlük su tüketimi, dün itibarıyla 3 milyon 48 bin metreküp ölçüldü.

- SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ istatistiklerine göre, barajların bugün itibarıyla doluluk oranları 2014'te yüzde 50,93, 2015'te yüzde 61,71, 2016'da yüzde 37,2, 2017'de yüzde 55,25, 2018'de yüzde 68,51, 2019'da yüzde 35,14, 2020'de yüzde 21,84, 2021'de yüzde 41,3, 2022'de yüzde 34,45, 2023'te yüzde 40,2 iken bugünkü oran yüzde 30,12 ölçüldü.

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