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Güncel

İstanbul'daki barajların doluluk oranı yükseliyor

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı yüzde 40,8'e yükseldi.

IHA2 Ocak 2025 Perşembe 11:59 - Güncelleme:
İstanbul'daki barajların doluluk oranı yükseliyor
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İstanbul'da son zamanlarda etkili olan yağmur barajlara yaradı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesinde son bir haftada artış görüldü. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 40,8 oldu. Verilere göre Istrancalar yüzde 91,72'lik doluluk oranıyla su seviyesi en yüksek baraj olurken, İstanbul'un en önemli kaynaklarından olan Alibey Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 24,33 olarak kayıtlara geçti. Doluluk oranı yüzde 35,62 olan Sazlıdere Barajı ise havadan görüntülendi. Görüntülerde suyun olmadığı bölgelerde otların yeşerdiği görüldü. Ayrıca hayvanların otladığı da kameraya yansıyor.

Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları şöyle:

"Ömerli yüzde 42,8

Darlık yüzde 36,18

Elmalı yüzde 81,65

Terkos yüzde 43,5

Alibey yüzde 24,33

Büyükçekmece yüzde 37,34

Sazlıdere yüzde 35,62

Istrancalar yüzde 91,72

Kazandere yüzde 66,66

Papuçdere yüzde 40,27"

  • İstanbul barajları
  • yağış etkisi
  • Sazlıdere Barajı görüntüsü

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