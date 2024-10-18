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Güncel

Yeni doğan soruşturmasında yeni gelişme: 47 şüpheliden 22'si tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'daki bebek ölümleriyle ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca 21.05.2023 tarihinde soruşturma başlatıldığını, bu kapsamda bugüne kadar gözaltına alınan 47 şüpheliden 22'sinin tutuklandığını duyurdu.

AA18 Ekim 2024 Cuma 19:27 - Güncelleme:
Yeni doğan soruşturmasında yeni gelişme: 47 şüpheliden 22'si tutuklandı
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Bakan Tunç, sosyal medya hesabından, İstanbul'daki "yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul'da bazı özel hastanelerin yenidoğan bakım ünitelerinin kiralanarak insani ve uygun olmayan koşullar nedeniyle bebek ölümlerinin meydana geldiğine yönelik CİMER'e yapılan başvurular ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün ihbarı üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca 21 Mayıs 2023 tarihinde soruşturma başlatıldığını belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda bugüne kadar gözaltına alınan 47 şüpheliden 22'si tutuklanmıştır. 47 şüpheli hakkında 16 Ekim 2024 tarihinde iddianame hazırlanmış ve 22'si tutuklu bulunan bu şüphelilerle ilgili yargılama süreci devam etmektedir.

Diğer yandan, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet savcısının tehdit edilmesi hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan 8 şüphelinin 5'i tutuklanmış ve 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Bu soruşturma da çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir."

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