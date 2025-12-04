İSTANBUL 17°C / 10°C
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
Güncel

İstanbul'daki bir zirvede taşkınlık çıkaran 16 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da bir otelde düzenlenen zirvede taşkınlık çıkardıkları, slogan atıp pankart açtıkları ve polise mukavemet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

4 Aralık 2025 Perşembe 13:45
İstanbul'daki bir zirvede taşkınlık çıkaran 16 şüpheli tutuklandı
ABONE OL

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1-3 Aralık tarihleri arasında bir otelde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi'nin ikinci günü seminer sırasında otele gelerek taşkınlık çıkaran, otele zarar veren, güvenlik görevlilerine ve sonrasında polis memurlarına mukavemet gösteren, slogan atan ve pankart açan 17 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınarak sulh ceza hakimliğine çıkarılan 17 şüpheliden 16'sı hakkında, "görevi yaptırmamak için direnme" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklama kararı verildi.

Diğer şüpheli ise hakimlikteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

