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Güncel

İstanbul'daki camiler bayram namazı dolayısıyla doldu taştı

İstanbul'daki camilerde Ramazan Bayramı namazı, vatandaşların yoğun katımıyla eda edildi.

AA30 Mart 2025 Pazar 09:25 - Güncelleme:
İstanbul'daki camiler bayram namazı dolayısıyla doldu taştı
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Bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüpsultan ve Büyük Çamlıca camilerinde kılmak isteyenler, sabah namazıyla birlikte camilere gelmeye başladı.

İstanbul'un farklı bölgelerinden gelenler ile yerli ve yabancı turistler, kısa sürede kentteki tarihi ve büyük camileri doldurdu.

Ayasofya-i Kebir Camii ile Sultanahmet Camisi'nin içi bayram namazı vaktinden önce dolarken, bazıları namaz için Ayasofya Meydanı'nda saf tuttu.

Yine kentteki bazı camilerin iç kısımlarında yer kalmayınca vatandaşlar avlularda namazlarını eda etti.

Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camisi, bayram namazı kılmak isteyen yüzlerce kişiye ev sahipliği yaptı. Sabah ezanıyla camiye gelen çok sayıda vatandaş, Ramazan Bayramı'nı burada karşıladı. Vatandaşlar camiyi kısa sürede doldururken, cami içerisinde üst kat kadınlar için ayrıldı.

Burada bayram namazı kılmak için Libadiye Tüneli'ni kullananlar, bölgede uzun araç kuyruğu oluştururken, camiye çıkan ara yollarda da trafik yoğunluğu yaşandı.

Büyük Çamlıca Camisi'nin dijital mahyasına ramazan ayının bitmesi dolayısıyla "Elveda" yazısının yansıtıldığı görüldü.

Vatandaşlar bayram namazı için Eyüpsultan, Fatih ve Süleymaniye camilerinde de yoğunluğa neden oldu.

Bayram namazının kılınmasının ardından camilerin içinde ve avlularında cemaat birbiriyle bayramlaştı.

Bazı camilerde namaz sonrası cemaate lokum, şeker ve çikolata ikramında bulunuldu.

- HUTBEDE İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SALDIRILARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Bayram namazının kılınmasının ardından camilerde irad edilen hutbede, bayramın dargınlıkların ve küskünlüklerin bir kenara bırakıldığı, el ele, gönül gönüle verildiği muhabbet günü olduğu belirtildi.

Hutbede, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına da dikkat çekilerek, bayram sabahında gönülden yapılan duaların ümmet bilincinin ve din kardeşliğinin güçlenmesine, Gazze'de akan kanın ve gözyaşının dinmesine vesile olması temennisinde bulunuldu.

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