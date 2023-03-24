İstanbul'daki camilerde ramazanın ilk cuma namazı kılındı

"On bir ayın sultanı" ramazanın ilk cuma namazı dolayısıyla İstanbullular, kent genelindeki camilere akın etti.

Vatandaşlar, namaz öncesinde Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Ramazan ve Dayanışma" konulu hutbeyi dinledi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan cuma namazına vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Caminin içi kısa sürede dolarken, buralarda yer bulamayan vatandaşlar Ayasofya Meydanı'na serilen hasırlarda saf tuttu.

Ramazanın ilk cuma namazı Büyük Çamlıca Camisi'nde de kalabalık bir cemaatle kılındı.