AA 14 Temmuz 2020 Salı 11:22 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 11:22

Türk Silahlı Kuvvetlerine sızan FETÖ/PDY üyelerinin 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe teşebbüsünün üzerinden 4 yıl geçti. Terör örgütünün kanlı yüzünü gösterdiği o gecede yaşanan olaylara katılarak birçok insanın şehit edilmesinde, yaralanmasında ve meydana gelen maddi tahribatta aktif rol oynadıkları tespit edilen sanıklar hakkında soruşturmalar yürütüldü.

Bu kapsamda İstanbul'da darbe girişimine aktif olarak katıldıkları veya destek verdikleri tespit edilen sanıklara yönelik 41 ayrı dava açıldı. Yargılama sürecinde konu, yer ve sanıklar arasındaki bağlantılar nedeniyle bir kısım sanıkların dosyaları bu davalardan ayrıldı.

- Davalar için ayrı heyetler kuruldu ve birden fazla yerde duruşma yapıldı

Davalara bakan İstanbul Ağır Ceza Mahkemelerinde, yargılama sürecinin hızlanması için ayrı heyetler kuruldu. Bu heyetler de sanık sayısının fazlalığı ve güvenlik nedenleriyle duruşmaların, Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki salonlar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesindeki büyük salon, Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu, Kartal'daki İstanbul Bölge Adliye Mahkemesindeki büyük salon, Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu ve Silivri Alibey Spor Salonunda görülmesine karar verdi.

Bu kapsamda İstanbul'da darbe girişimine ilişkin açılan 41 ana dava ile bu davalardan ayrılan dosyaların tamamı görüldükleri yerel mahkemelerce karara bağlandı.

İstanbul'daki ana darbe davası, Çengelköy bölgesinde yaşanan olaylar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işgali başta olmak üzere darbe girişimine ilişkin İstanbul'da açılan davalarda hakim karşısına çıkan sanıkların çoğuna "anayasayı ihlal" başta olmak üzere birçok suçtan en ağır cezalar verildi.

- DARBENİN ORGANİZATÖRLERİNE REKOR CEZA



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yürütülen "İstanbul'daki ana darbe davası", 17 Nisan 2018'de karara bağlandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu 14 sanıktan eski tümgeneral Fethi Alpay, eski tuğgeneraller Eyyüp Gürler ile Özkan Aydoğdu, eski kurmay albaylar Ahmet Gümüş, Mehmet Kapan, Müslüm Kaya, Nebi Gazneli, Ömer Faruk Özköse ile Kurmay Albay Sadık Cebeci, eski kurmay yarbaylar Şakir Çınar ile Fatih Karakaya ve eski kurmay Binbaşı Murat Yanık'ın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Tutuklu sanıklardan eski Tuğgeneral Yüksel Durak hakkında "Görevi kötüye kullanma" suçundan 10 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanık Durak'ı ayrıca "Silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek" suçundan da 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Muzaffer Düzenli, Eyyüp Gürler, Fethi Alpay, Murat Yanık ve Özkan Aydoğdu'ya, kalkışma sırasında darbeciler tarafından şehit edilen Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da aralarında bulunduğu 87 kişinin ölümünden sorumlu oldukları gerekçesiyle "Nitelikli kasten öldürmeye azmettirme" suçundan da 87'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Ayrıca, sanıklar Müslüm Kaya ve Nebi Gazneli de "Bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar Mehmet Kapan ve Fatih Karakaya'yı 43 kişiye yönelik "Bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme", "Bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla ve çocuğu kasten öldürme" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 43'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanık Sadık Cebeci'yi de İlhan Varank'ın da arasında bulunduğu 14 kişiye yönelik "Kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 14 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de 14 sanığa verilen hapis cezalarını hukuka uygun buldu.

- ÇENGELKÖY'DEKİ OLAYLARA İLİŞKİN DAVA



Darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezinin işgaliyle burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis, 114 sanığın yargılandığı davada İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 Aralık 2018'de kararını açıkladı.

Sanıklardan 26'sına ağırlaştırılmış müebbet, 8'ine de müebbet hapis cezası veren mahkeme, 14'ü eski polis 16 sanığın ise "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 12,5 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, iradeleri komutanları tarafından fesada uğratıldığı gerekçesiyle 57'si er 7'si askeri öğrenci olan 64 sanığa ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Köprüyü kapatma talimatını veren ve hain kalkışmanın ardından Antalya'da bir yakınının evinde, saklandığı dolabın içinde yakalanan eski albay Muammer Aygar ve vatandaşa kurşun sıkma emrini veren eski Kuleli Askeri Lisesi Komutanı Mürsel Çıkrıkçı'yı, toplam 9 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1805'er yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, maktul Murat Akdemir’i kasten öldürme suçundan 14 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, bir sanığa da müebbet hapis cezası verdi. Maktuller Mustafa Cambaz ve Kader Sivri'yi kasten öldürmekten 7 sanık ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, 3 sanık da ikişer kez müebbet hapis cezası aldı.

Mahkeme, 6 sanığı da darbe girişimi sırasında şehit olan Gökhan Esen, Halil Kantarcı, Burak Cantürk ve Osman Yılmaz'ı kasten öldürmekten dörder kez ağırlaştırılmış müebbet, 4 sanığı da dörder kez müebbet hapis cezasına çarptırdı.

- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ DAVASI



Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 34 kişinin şehit edilmesine ilişkin İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, 143 sanığın yargılanması 9 ay sürdü.



Mahkeme heyeti, 12 Temmuz 2018'de açıkladığı kararda 72 sanığı "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 22 sanığı "Anayasal düzeni ortadan kaydırmaya teşebbüse yardım" suçundan 17 yıl yedişer ay, 5 sanığı da aynı suçtan 15'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Davanın en rütbeli sanıkları eski Yarbay Turgay Ödemiş ve eski Binbaşı Ahmet Taştan'a "Anayasayı ihlal" ve "Kasten öldürme" suçlarından toplam 35'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, ayrıca çeşitli suçlardan Ahmet Taştan'ın 3 bin 343 yıl, Turgay Ödemiş'in ise 3 bin 323 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.



Mahkeme, 34 vatandaşın şehit edilmesine ilişkin, birçok sanığa da "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Biri asteğmen, 43'ü er 44 sanık da tüm suçlardan beraat etti.

- İBB'NİN İŞGALİ DAVASI



15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi şehit oldu.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Mayıs 2018'de 52 sanıkla ilgili kararını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesindeki büyük salonda yaptığı duruşmada açıkladı.

Mahkeme heyeti, eski albay Zeki Demir, eski İBB Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç ve eski AFAD İstanbul İl Müdürü Gökay Atilla Bostan'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 31 sanığın ise müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme, 8 rütbeli sanığı çıkan olaylarda 14 kişinin şehit edilmesine neden oldukları gerekçesiyle "Kasten öldürme" suçundan 14'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Bu sanıkları ayrıca 182 kişiye yönelik "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işledikleri gerekçesiyle de 2 bin 912'şer yıl hapisle cezalandırdı.

Heyet, 31 erin ise 14 kişinin şehit olmasına neden oldukları gerekçesiyle "Kasten öldürme" suçundan 14'er kez müebbet hapisle cezalandırılmalarına hükmetti. Söz konusu 31 er ayrıca 182 kişiye yönelik "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 2 bin 426'şar yıl hapis cezası aldı. 11 er ise tüm suçlardan beraat etti.

- TANKTAN ÇIKAN EMNİYET MÜDÜRÜ



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Emniyet Müdürlüğünün işgal teşebbüsü ile Esenler Birlik Köprüsü'ndeki olaylarda 5 kişinin şehit edilmesine ilişkin, aralarında tankın içinden çıkan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 67 sanığın yargılandığı davada kararını 21 Mayıs 2018'de açıkladı.

Mahkeme heyeti, eski emniyet müdürü Mithat Aynacı, yarbay Osman Akkaya, yarbay Fatih Sönmez'in de aralarında bulunduğu 10 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 1 sanığın ise müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Dava kapsamında "Kasten öldürme" suçundan eski yarbay Fatih Sönmez'e 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 4 sanığa ise aynı suçtan ayrı ayrı 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal etmek isteyen 12'si tutuklu 14'ü rütbeli 90 askerin yargılandığı davada İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararını 31 Mayıs 2018'de açıkladı. Mahkeme heyeti, 8 sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Selimiye Kışlası'ndaki darbe faaliyetleri ve Üsküdar Çevik Kuvvet'in işgal girişimine ilişkin 128 sanık hakkında dava açıldı. Davada dönemin 1. Ordu Komutanı olan Orgeneral Ümit Dündar ve Üsküdar'da art arda geçen 2 tankın önüne yatarak onları durdurmaya çalışan Sabri Ünal'ın da aralarında bulunduğu 28 kişi müşteki olarak yer aldı.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Nisan 2018'de açıkladığı kararında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 13 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 37 sanığın ise müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Dündar'ı konutundan almaya giden 3 yüzbaşının "Konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 6 yıl 18 ay hapis cezasına çarptırılması kararlaştırılırken Üsküdar'da art arda geçen 2 tankın önüne yatarak onları durdurmaya çalışan Sabri Ünal'ı öldürmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle 4 sanığa 10 yıl 10 ay ile 14 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

- 15 TEMMUZ'DA ALBAY ERTÜRK'ÜN ŞEHİT EDİLMESİNE İLİŞKİN DAVA



15 Temmuz darbe girişiminde "Avrupa Yakası'ndaki hedeflerin işgal edilmesinde en kilit rolü oynayacak şekilde konumlandırılan" 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit olmasına ilişkin 55'i tutuklu, 4'ü firari 118 rütbeli sanığın yargılaması İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince yapıldı.

Mahkeme heyeti, yargılama sonunda 18 sanığı ağırlaştırılmış müebbet, 35 sanığı ise müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, şehit albay Sait Ertürk ve şehit polis memuru Serdar Gökbayrak'ı öldürdüğü gerekçesiyle 12 sanığa ise "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Şehit Servet Asmaz'ın öldürülmesinden sorumlu tutulan 5 sanık ve şehit Mehmet Güder'in öldürülmesinden sorumlu tutulan 1 sanık da ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

- TRT HARBİYE BİNASI VE TAKSİM MEYDANI İŞGAL DAVASI



Darbe girişiminde TRT'nin Harbiye'deki binasının işgal edilmesi ve sonrasında çıkan olaylarda 3 kişinin şehit olması, 50 kişinin yaralanması ile Taksim Meydanı'nın kontrol altına alınmaya çalışılması sırasında 39 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin 31'i tutuklu 123 sanığın yargılandığı dava, 4 Mayıs 2018'de karara bağlandı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 16 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 15 sanığın ise müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, TRT'nin Harbiye'deki binasının işgali sırasında 3 kişinin şehit olmasına neden oldukları gerekçesiyle 5 sanığın ayrıca "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 15 sanığın da müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetleri ile dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, biri firari 126 sanığın yargılandığı davada İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi 17 Ağustos 2018'de kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 35 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 67 sanığın da müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanıklar arasında dönemin Kara Harp Akademisi Komutanı eski Tümgeneral Selim Mert ile diğer eski tümgeneraller Hasan Nevzat Taşdeler, Recep Yüksel ve darbecileri helikopterle taşıyan eski pilot üsteğmen Kerime Yıldırım da yer aldı.



- 15 TEMMUZ'DA FSM KÖPRÜSÜ'NÜN KAPATILMASI DAVASI



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün (FSM) kapatılması sırasında çıkan olaylarda 3 kişinin şehit edilmesi, 49 kişinin de yaralanmasına ilişkin 15 tutuklu sanığın yargılandığı dava, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 4 Nisan 2018'de karara bağlandı.



Mahkeme heyeti, darbe girişimine katılarak eylemlerde bulundukları iddiasıyla 13 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanığa da müebbet hapis cezası verdi.



Eski yarbay Adnan Uygun'a, "Kasten öldürme" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet, "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve 2 kişiyi "Kasten yaralama" suçlarından 810 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmedildi.



- AK PARTİ'Yİ İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASI



15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının işgal girişimine ilişkin 15 tutuklu sanık İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. Mahkeme heyeti, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 11 sanığın da müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Yargıtay tarafından kısmen bozulmasının ardından yeniden görülen davada mahkeme, 10 sanığa "anayasayı ihlal suçuna yardım" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezası vererek, tahliyelerine hükmetti.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Acıbadem'deki Türk Telekom binası işgal edilmeye çalışırken çıkan olaylarda, Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş dahil 6 kişinin şehit edilmesine ilişkin tutuklu 41 sanık İstanbul 27. Ağır Mahkemesinde yargılandı.

Mahkeme heyeti, 20 Nisan 2018'de açıkladığı kararda, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 7 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 33 sanığın da müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.



Ayrıca, 6 kişinin şehit edilmesine ilişkin 6 sanık, "Kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



- JANDARMANIN İSTANBUL'DAKİ DARBE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DAVA



15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 jandarma personelinin yargılandığı davada karar, 18 Nisan 2019'da açıklandı.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 11 sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" suçundan 19 sanığa, 12 yıl 6 aydan 15 yıl 10 aya kadar değişen oranlarda hapis cezası verdi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Tuzla Orhanlı gişeler ve Sultanbeyli mevkisinde biri polis 6 kişinin şehit edilmesi, 42 kişinin yaralanmasına ilişkin 4 subay, 178 Hava Harp Okulu öğrencisi ve 5 er olmak üzere 184'ü tutuklu 187 sanık hakkında dava açıldı.

Mahkeme, yargılama konusunun iki ayrı olay olduğu, "Orhanlı gişeleri" ve "Sultanbeyli'deki olaylar" olarak bilindiği ve birbirleriyle bağlantısının bulunmadığı kanaatine vararak, yargılamanın etkin ve hızlı yürütülmesi, müşteki ve tanıklarla delillerin bir bütün olarak ayrı dosyalar içerisinde değerlendirilmesine karar verdi.

İddianamedeki 3'ü rütbeli, 3'ü er, 116'sı öğrenci, 122 sanık "Sultanbeyli'deki olaylar", 65 sanık da "Orhanlı gişeleri" davasında yargılandı.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, Orhanlı Gişeleri'ndeki olaylara ilişkin 6 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 57 sanığın ise müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Heyet ayrıca "Kasten öldürme" suçundan 3 sanığın beşer kez, 1 sanığın dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sultanbeyli'de yaşanan olaylara ilişkin de 3 rütbeli sanık ağırlaştırılmış müebbet, 116 öğrenci müebbet hapisle cezalandırıldı.

İstanbul'daki darbe girişimine ilişkin açılan diğer davalarda da mahkemeler sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası başta olmak üzere çeşitli oranlarda cezalar verdi.

-ADİL ÖKSÜZ VE KEMAL BATMAZ İLE İRTİBATLI OLAN ALBAYA CEZA YAĞDI



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılandığı dava da 4 Kasım 2019 tarihinde karara bağlandı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince verilen kararda, "FETÖ'nün TSK imamı" Adil Öksüz'ün evinde bulunan kitapta parmak izi çıkan ve yine Akıncı'da yakalanan örgütün mahrem imamlarından Kemal Batmaz ile ankesörlü telefonla irtibatlı olan ve 15 Temmuz'da sözde atama listesinde ''İstanbul TRT Müdürü'' olarak geçen sanık eski Alay Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Ergezen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ergezen hakkında ayrıca, "Hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 16 yıl hapis cezası veren mahkeme, TRT Genel Müdürlüğüne ait kamu binasına yönelik "Cebir ve şiddet kullanarak gece vakti iş yeri dokunulmazlığının ihlal etme" suçundan da 9 yıl olmak üzere sanığın toplamda 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Heyet, 7 eski subayı da ağırlaştırılmış, 6 sanığı ise müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, 20 sanığın ise "Anayasayı ihlale yardım etme" suçundan değişik oranlarda hapis cezasına çarptırılmasına, 7 sanığın ise tüm suçlardan beraatine hükmetti.

Darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 52 sanığın yargılandığı davada karar, 7 Aralık 2019'da açıklandı.

Mahkeme, eski Binbaşı Hakan Egemen'i "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 7 sanığı da aynı suçtan müebbet hapis cezasına mahkum etti. Firari 7 sanığın dosyasının ayrılmasına, 4 sanığın da beraatine karar veren mahkeme, diğer sanıklara da çeşitli oranlarda hapis cezaları verdi.

Çekmeköy Kışlası'ndaki eylemlere ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada da "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan bir sanığın 6 yıl 3 ay, bir sanığın da 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Mahkeme bir sanığın da beraatine hükmetti.

Hava Harp Okulu'ndaki askeri öğrencilerin yargılandığı ikisi er 72 sanıklı davada mahkeme 3 Ocak 2020'de açıkladığı kararında, eski Hava Harp Okulu öğrencisi 70 sanığa "Anayasayı ihlal" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme olay tarihinde er olan iki sanığın eylemleri yönünden kusurluluğu ortadan kaldıran hataya düştükleri gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

- DAVALARIN BİR KISMI YARGITAY'DAN DÖNDÜ



İlk derece mahkemelerinin kararının ardından davaların bir kısmı Yargıtay tarafından kısmen bozuldu.

Sabiha Gökçen Havalimanının işgal girişimi davası ile Samandıra Gişelerinde meydana gelen olaylara ilişkin dava, bazı sanıklar yönünden yeniden yerel mahkemelerde görülüyor.