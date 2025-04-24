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İstanbul'daki deprem sonrası DMM'den 'GPS SATURN' iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'İstanbul'daki depremin, GPS SATURN gemisinin demirlediği noktada faya açtığı sondaj sonucu tetiklenmiş olabileceği' iddiasını yalanladı.

AA24 Nisan 2025 Perşembe 06:49 - Güncelleme:
İstanbul'daki deprem sonrası DMM'den 'GPS SATURN' iddiasına yalanlama
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "İstanbul'daki depremin, GPS SATURN gemisinin demirlediği noktada faya açtığı sondaj sonucu tetiklenmiş olabileceği" iddiasını yalanladı.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "İstanbul'da yaşanan depremin, GPS SATURN gemisinin demirlediği noktada faya açtığı sondaj sonucu tetiklenmiş olabileceği" yönündeki iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddiayı güçlendirmek için kullanılan görüntülerin, Rönesans Endüstri Tesisleri'nin, BOTAŞ'ın Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi'nde kullanacağı Jack-Up Sondaj Platformu'nun Aralık 2018'de İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir. Öte yandan iddiaya konu GPS SATURN gemisinin, 2025 yılında depremin meydana geldiği Marmara Denizi'nde herhangi bir sondaj faaliyeti bulunmamaktadır. Halihazırda Karadeniz sularında, Bulgaristan dolaylarında demirlediği ve 340 gündür sabit konumda olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla 'depremin, geminin demirlediği noktada gerçekleştiği' iddiası da tamamen gerçek dışıdır. Herhangi bir geminin İstanbul'daki depremi tetiklediği yönündeki iddialar, bilimsel temelden yoksun dezenformasyon kampanyasının ürünüdür. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
  • deprem
  • GPS SATURN

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