İstanbul'daki depremin ardından kentteki yurtlarda problem yok

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, depremler nedeniyle İstanbul'daki bakanlık yurtlarında herhangi bir problem bulunmadığını bildirdi.



Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul'daki öğrenci yurtlarımızda çok şükür bir problem bulunmamaktadır." dedi.



Atatürk Kız Öğrenci Yurdunda öğrencilerle bir araya geldiğini aktaran bakan Bak, paylaşımında "Şimdi Çemberlitaş'tayım. Tüm çalışma arkadaşlarım yurtlarımızda öğrencilerimizin yanında, ailelerimiz müsterih olsun. Tekrar geçmiş olsun. Allah, bir daha yaşatmasın." ifadelerini kullandı.