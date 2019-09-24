İstanbul'un güneyinde Marmara Denizi'nde meydana gelen Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğündeki depremle ilgili DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, açıklama yaptı. Prof. Dr. Sözbilir, "Deprem, Kuzey Anadolu fayında kırılması beklenen fay segmenti üzerinde gerçekleşti. Bu depremden önce bölgede çok sayıda öncü deprem meydana geldi. Bu büyüklükteki depremler can ve mal kaybına neden olmaz. Büyük deprem beklenen fay parçası üzerinde bu tür küçük ölçekli kırılmaların olması olumlu bir gelişmedir. Deprem D-B uzanımlı ve Marmara Denizi'ni kat aden sağ yönlü doğrultu atımlı fay niteliğindeki Kuzey Anadolu Fayı üzerinde gerçekleşti" diye konuştu.