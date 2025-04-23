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İletişim Başkanı Altun'dan İstanbul'daki depremlerle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'daki depremlerle ilgili, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, süreci ve gelişmeleri yakından takip etmekte, ilgili kurumlarımızın koordinasyonunu sağlamaktadır.' bilgisini paylaştı.

AA23 Nisan 2025 Çarşamba 13:51 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun'dan İstanbul'daki depremlerle ilgili açıklama
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Altun, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İlgili birimlerin her birinin kendi alanlarında tarama faaliyetlerini sürdürdüğünü bildiren Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan süreci ve gelişmeleri yakından takip etmekte, ilgili kurumlarımızın koordinasyonunu sağlamaktadır. Deprem ile ilgili özellikle medya kuruluşlarımızın sansasyon ve dezenformasyondan uzak, sorumlu yayıncılık bilinciyle hareket etmelerini beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Vatandaşlarımızdan, resmi kurumların açıklamalarını ve teyitli bilgileri takip etmelerini, doğrulanmamış içeriklere itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz."

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