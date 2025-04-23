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İstanbul'daki depremler.... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki depremlere ilişkin 'Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, gelişmeleri yakından takip ediyoruz' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan; İçişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Sağlık bakanları ile İstanbul Valisi ve AFAD Başkanı'ndan İstanbul'daki depremlerle ilgili bilgi aldı.

AA23 Nisan 2025 Çarşamba 13:20 - Güncelleme:
İstanbul'daki depremler.... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki depremlerle ilgili, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, gelişmeleri yakından takip ediyoruz." dedi.

Erdoğan, İstanbul'da art arda yaşanan depremleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul ettiği programda öğrendi.

Depremler konusunda çevresindekilerden bilgi alan Erdoğan, programı takip eden basın mensuplarına, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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