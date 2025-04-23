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İstanbul'da şiddetli depremler! AFAD: Tüm kurumlar teyakkuz halinde

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'daki depremlerin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ilgili tüm kurumlarla teyakkuz halinde olduklarını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AA23 Nisan 2025 Çarşamba 13:48 - Güncelleme:
İstanbul'da şiddetli depremler! AFAD: Tüm kurumlar teyakkuz halinde
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İstanbul'da hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), vatandaşları İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyardı.

Öte yandan AFAD, İstanbul'daki depremlerin ardından tüm kurumlarla teyakkuz halinde olduklarını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında art arda artçı depremler meydana gelmektedir. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili tüm kurumlarımız teyakkuz halinde olup saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

"GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ"

Vatandaşlarımızın sosyal medyada çıkan dezenformasyon içerikli haberlere itibar etmemelerini, doğru bilgi için resmi kurumların uyarılarını takip etmelerini önemle hatırlatırız. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz."

  • Afad İstanbul
  • Deprem Müdahale Planı
  • Afet Yönetimi

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