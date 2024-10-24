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İstanbul'daki havalimanlarında güvenlik tedbirleri artırıldı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının ardından, Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Olası terör saldırılarına karşı havalimanlarında 'turuncu alarm' verildi.

AA24 Ekim 2024 Perşembe 13:16 - Güncelleme:
İstanbul'daki havalimanlarında güvenlik tedbirleri artırıldı
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısının ardından İstanbul'daki havalimanlarında güvenlik önlemleri artırıldı.

Alınan kararın ardından İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, giriş ve çıkış yapan araçlar aranırken bazı yolculara kimlik kontrolü yapılıyor.

İstanbul Havalimanı'ndaki X-Ray cihazlarındaki alarm seviyesi artırıldı, yolculara yönelik kontroller de sıklaştırıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolculara yönelik yapılan uyarıda, "Havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı yolcularımızın uçuşlarından en az 3 saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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