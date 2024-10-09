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  • İstanbul'daki kadın cinayetleriyle ilgili övücü paylaşımlar yapan zanlı tutuklandı
Güncel

İstanbul'daki kadın cinayetleriyle ilgili övücü paylaşımlar yapan zanlı tutuklandı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde İstanbul'daki kadın cinayetleriyle ilgili övücü paylaşımlar yapan zanlı tutuklandı.

AA9 Ekim 2024 Çarşamba 17:59 - Güncelleme:
İstanbul'daki kadın cinayetleriyle ilgili övücü paylaşımlar yapan zanlı tutuklandı
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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Gerger İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul'daki kadın cinayetlerinin sosyal medya hesaplarından övücü mahiyetinde paylaşımlar yapılmasına yönelik ilçede çalışma başlattı.

TUTUKLANDI

Ekiplerce yapılan çalışmada "Varlearned" isimli kullanıcı adının U.B.H'ye (17) ait olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği hakimlikçe "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama ve suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçundan tutuklandı.

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