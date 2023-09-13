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İstanbul'daki okul servislerine gökyüzünden denetim

Bakırköy'de, okul servislerine yönelik dron destekli trafik denetiminde öğrencilere, içinde düdük, boyama kitabı, yapboz ve trafik dedektif kartının yer aldığı çanta hediye edildi.

AA13 Eylül 2023 Çarşamba 17:44 - Güncelleme:
İstanbul'daki okul servislerine gökyüzünden denetim
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İstanbul Emniyeti Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin Şenlikköy Florya Kavşağı'ndaki uygulamasında okul servisleri durduruldu.

Dron destekli uygulamada evrak kontrolü yapan ekipler, emniyet kemeri takmadığı tespit edilen sürücüye idari para cezası kesti.

Servislerdeki öğrencilere içerisinde düdük, boyama kitabı, yapboz ve trafik dedektif kartı bulunan çanta hediye edilen uygulamada, okul servisinde dikkat edilmesi gereken kuralların yer aldığı broşür dağıtıldı.

"DENETİMLER YIL BOYUNCA DEVAM EDECEK"

Komiser Onur Ateş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, uygulamalar vesilesiyle öğrencilerin güvenli şekilde okullarına gidip gelmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Bu kapsamda kent genelinde birçok noktada denetim gerçekleştirdiklerini dile getiren Ateş, "Yapılan denetimlerde özellikle çocuklarımızı emanet ettiğimiz sürücülerin genel evrak kontrolleri, ehliyetleri, araçlarının yeterlilik durumu, araçlarındaki teknik envanterlerinin çalışıp çalışmadığını kontrol ediyoruz. Tabii emniyet kemeri denetimimiz de çok önemli." diye konuştu.

Öğrencileri emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirdiklerine dikkati çeken Ateş, şunları kaydetti:

"Bunun yanında öğrencilere birtakım küçük hediyelerimiz de oluyor. Kırmızı düdük, trafik dedektif kartı hediye ediyoruz. Bunları doldurarak onlara da bir görev veriyoruz. Bunun yanında boyama kitapları, yapboz, birtakım el broşürleri dağıtıyoruz. Bunlarla çocuklarımızın hem bu konuda duyarlı olmasını hem de ailelerini uyarmasını sağlamaya çalışıyoruz. Denetimler yıl boyunca devam edecek. Çocuklarımıza kazasız belasız, sağlıklı bir eğitim yılı diliyoruz."

  • okul servisleri
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