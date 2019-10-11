İstanbul'daki orman yangınlarıyla ilgili önemli gelişme: Yakalandılar

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İstanbul'daki orman yangınlarıyla ilgili önemli gelişme: 3 PKK şüphelisi yakalandı

Küçükçekmece'deki ağaçlık alan ve Ümraniye'deki ormanda çıkan yangınlara ilişkin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen faaliyetler kapsamında, 19 Eylül'de Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi'ndeki Nükleer Araştırma Merkezi ile askeri alan arasındaki ağaçlık bölgede ve Ümraniye ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeşil Vadi Konakları ormanlık alanda çıkan yangınlarla ilgili çalışma başlatıldı.
 
Bu kapsamda, 4 adrese düzenlenen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.
 
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar da ele geçirildi.

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü´nde hareketli dakikalar

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