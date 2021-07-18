İstanbul'daki otogarlarda bayram hareketliliği sürüyor

AA 18 Temmuz 2021 Pazar 23:41 - Güncelleme: 18 Temmuz 2021 Pazar 23:41

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından memleketleri veya tatil bölgelerine seyahat edecek vatandaşlar, otogarlarda sabah saatlerinden itibaren hareketlilik oluşturdu.

Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın girişinde akşam saatlerinde uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü.



Bazı vatandaşlar, araç yoğunluğu nedeniyle otomobillerini park edecek yer bulmakta zorlanırken, bazı yolcular da geldikleri araç ve taksilerden inip devamında yürüyerek otobüslerine yetişmeye çalıştı.

Bayram öncesi ek seferler düzenleyen otobüs firmalarının da tam kapasite çalıştığı öğrenildi. Bu arada, polis ekipleri de otogardaki trafiği ve uygunsuz park eden araçları kontrol etti.

Öte yandan Dudullu'daki otobüs terminali ile Sancaktepe'deki tesiste de yolcu ve araç yoğunluğu gözlendi.

AA muhabirine konuşan otobüs şoförü Abuzer Hamurcu, bayram yoğunluğunun 3 günden bu yana sürdüğünü, bu nedenle ek otobüs seferleri konulduğunu söyledi.

Yolcu yoğunluğunun bugün daha da arttığını aktaran Hamurcu, "Bütün yoğunluk bu gece. Yarın hem araçlarda hem yolcularda düşüş olur" dedi.