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  • 'İstanbul'daki özel bir okulda MEB müfredatına uyulmuyor' iddiasına yalanlama
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'İstanbul'daki özel bir okulda MEB müfredatına uyulmuyor' iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'İstanbul'daki özel bir okulda MEB müfredatına uyulmuyor, eğitim Arapça veriliyor' iddiasının manipülasyon olduğunu açıkladı.

DHA23 Mayıs 2024 Perşembe 23:26 - Güncelleme:
'İstanbul'daki özel bir okulda MEB müfredatına uyulmuyor' iddiasına yalanlama
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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'İstanbul'daki özel bir okulda MEB müfredatına uyulmuyor, eğitim Arapça veriliyor' iddiası manipülasyondur. İddiaya konu okul, özel bir okuldur. Ülkemizde 5580 sayılı Kanun kapsamında farklı ülkelere ait programlarla ve yabancı dillerde eğitim veren milletlerarası okullara imkan verilmektedir. Bu okullarda eğitim dili olarak ilgili ülkenin dili veya farklı bir yabancı dil ile eğitim verilebilmektedir. Bahse konu okul da bu kapsamdaki okullardan biridir. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verdi.

  • İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
  • arapça

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