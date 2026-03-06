İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2026 Cuma / 18 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0808
  • EURO
    51,1293
  • ALTIN
    7251.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'daki plaka yoğunluğu! Basım atölyeleri önünde kuyruk oluştu
Güncel

İstanbul'daki plaka yoğunluğu! Basım atölyeleri önünde kuyruk oluştu

Standartlara aykırı puntolarla basılmış Avrupa Press Plaka'ya (APP) gelen yeni cezalar nedeniyle araç sahipleri, plakalarını değiştirmek için İstanbul'daki basım atölyeleri önünde yoğunluk oluşturdu.

AA6 Mart 2026 Cuma 16:30 - Güncelleme:
İstanbul'daki plaka yoğunluğu! Basım atölyeleri önünde kuyruk oluştu
ABONE OL

Bazı sürücüler, Trafik Ceza Kanunu'nda araçlarında "APP" olarak adlandırılan plaka sahibi sürücülere yönelik ilk ihlalde 140 bin lira para cezası kesilmesi ve sürücü belgelerinin 30 günlüğüne geri alınması nedeniyle harekete geçti.

Ceza yemek istemeyen sürücüler noterdeki işlemlerinin ardından plaka basım noktalarının önünde yoğunluk oluşturdu.

Sürücüler, Büyükçekmece Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Kağıthane Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Plaka Basım Merkezi ile Beylikdüzü Gürpınar Şoförler Odası önünde sıra bekledi.

YENİ PLAKALARINI ALDILAR

Noter işlemlerinden sonra plaka basım noktalarına gelen sürücüler evrak teslim ederek yeni plakalarını aldı.

Sürücü Yaşar Özcan, Beylikdüzü Gürpınar Şoförler Odası'nda yaklaşık 20 dakikadır kendisine sıra gelmesini beklediğini anlattı.

Özcan, kurallara uymak gerektiğini dile getirerek, "Değiştirmem daha iyi oldu. Değiştirmezseniz cezası 140 bin lira. Noter masrafı ve Şoförler Odası masrafını ödeyip değiştirmek çok karlı." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kentsel dönüşüm yıkımı kontrolden çıktı: Vatandaşlar panikle kaçıştılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.