İstanbul'daki sağlık tesislerinde deprem önlemi: Yüzde 80'i dayanıklı hale getirildi

Megakentte sağlık altyapısının depreme ve çeşitli afetlere karşı yenilenmesi ve güçlendirilmesi çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından İstanbul'da da sağlık tesislerinin güvenliği, dayanıklılığı ve modernizasyonu öncelikli hale geldi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık hizmeti sunan binaların risk analizlerini tamamlayarak güçlendirme ve yenileme projelerini hızlandırdı.

Yaklaşık 16 milyon nüfuslu şehir, 2016'dan bu yana büyük sağlık kompleksleri dahil olmak üzere 30 yeni hastane binasına kavuştu. Bu hastaneler arasında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi de yer alıyor.

Güçlendirme inşaatı süren 2 hastane binasının yanı sıra 9 hastanenin yenilenmesi ve 3 ikinci etap yenileme projesinin ihale hazırlıkları sürüyor. Ayrıca, sağlık yatırımları kapsamında yeni devlet hastaneleri ve ek binalar inşa ediliyor.

Kentte halen yapımı devam eden 5 bin 700 kapasiteli 8 hastane bulunurken, 14 sağlık yatırımı projelendirilmiş durumda. Ayrıca, 12 hastane, 7 ek bina, 4 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM), 1 Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) ve 3 onarım projesi olmak üzere toplam 27 yeni sağlık yatırımı planlanıyor.

- SİSMİK İZOLATÖR KULLANILIYOR

Yeni yapılacak 100 yatak üzeri tüm hastanelerde sismik izolatör teknolojisi kullanılacak.

Kentteki 5 büyük hastanede aktif olarak kullanılan bu teknoloji, deprem sırasında ameliyathane, yoğun bakım ve acil servis hizmetlerinin kesintisiz sürmesini sağlıyor.

İzolatör teknolojisi, İstanbul'un yüksek deprem riskine karşı sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesini sağlayacak kritik bir adım olarak görülüyor.

İstanbul'daki sağlık tesislerinin yüzde 80'i yapılan yatırımlarla depreme dayanıklı hale getirildi. 2024-2028 Stratejik Planı kapsamında tüm sağlık tesislerinin depreme dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor.

- YATAK KAPASİTESİ ARTTI

Sağlık yatırımları sayesinde İstanbul'daki kamu hastanelerinde yatak kapasitesi 2016'da 17 bin 268 iken bu sayı yüzde 41'lik artışla 24 bin 351'e yükseldi.

Kamu, özel ve üniversite hastaneleri dahil edildiğinde, İstanbul'un toplam yatak kapasitesi 2016'da 35 bin 744 iken, 2025 itibarıyla 45 bin 324 oldu.

- "BÜTÜN SAĞLIK TESİSLERİMİZİ YENİLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, AA muhabirine, depreme karşı önlem alınmasının gerekli olduğunu, bu kapsamda sağlık tesislerinde dönüşüme önem verdiklerini söyledi.

Depremin Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu belirten Güner, 2002'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile sağlık tesislerinin yenilenmesine başlandığını anlattı.

Yeni yapılan hastanelerde otel konforunda sağlık hizmeti sunmak istediklerinin altını çizen Güner, "Kamu, özel ayrımı olmaksızın İstanbul'daki bütün sağlık tesislerimizi yenilemeye çalışıyoruz. Bütün eski hastanelerimizi depremsellik yönünden değerlendirip, yenilenme ve güçlendirme projelerine başlanmış durumda ve çok büyük bir ilerleme kaydettik." dedi.

Güner, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu İstanbul İl Sağlık Müdürüyken çoğu hastanenin yenilenerek açıldığını, bunun pandemideki başarıda büyük katkısının olduğunu vurguladı.

Türkiye'deki sağlık hizmetinin yüzde 40'ının İstanbul'da verildiğini dile getiren Güner, "İstanbul'da bir deprem beklentimiz var. Bizim buna iyi hazırlanmış olmamız lazım. Bununla ilgili planlarımızı yapmış, eski hastanelerimizi yenilemiş durumdayız." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Güner, şunları kaydetti:

"Fatih Sultan Mehmet, Numune ve Siyami Ersek Hastanesinin yenilenmesi için projeleri tamamlanmış durumda ve en kısa zamanda inşaatları da başlayacak. Olası bir depremde sağlık hizmetinin kesintisiz devam etmesini nasıl sağlayacağımızla ilgili çalışmalarımızı yapmış durumdayız. Sayın Bakanımızın sağlık müdürlüğü zamanında afet planı İstanbul'da baştan aşağı değişmiş durumda. İstanbul'a olası bir depremde kimin geleceği, kimin burada sağlık hizmeti sunacağı, hangi ortopedi servisini devralacağı, hangi noktada, hangi aile sağlığı merkezi, hangi eczane, hangi eczane deposunun kullanılacağı planlanmış durumda. Yakın zamanda sağlık bakanımızın katılımıyla çok büyük bir tatbikat da yaptık."