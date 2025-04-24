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İstanbul'daki son depremi bilen Şener Üşümezsoy: Büyük İstanbul depremi spekülasyon

İstanbul'da 6.2'lik deprem meydana geleceğini 20 gün önce söyleyen Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulundu. 'Çoğunluk değil, kalite önemli' diyen Üşümezsoy, 'Kendi kafalarından hayali bir 7,2 var. Büyük İstanbul depremi sadece spekülasyon. Ne o fay var ne öyle bir deprem söz konusu' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ24 Nisan 2025 Perşembe 20:15 - Güncelleme:
İstanbul'daki son depremi bilen Şener Üşümezsoy: Büyük İstanbul depremi spekülasyon
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İstanbul'da 23 Nisan Çarşamba günü en büyüğü 6,2 büyüklüğünde olmak üzere 200'den fazla deprem meydana geldi. Oluşan büyük sarsıntı beklenen büyük İstanbul depremi bu muydu sorusunu akıllara getirdi. 24 TV muhabiri Ebrar Nur Arslan, konuyu deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ile konuştu.

Deprem konusunda kitap yazdığını ifade eden Üşümezsoy, gerçekleşen depremin merkez üssü olan Kumburgaz fayının kitapta ayrıntılı olarak belirtildiğini söyledi. Büyük İstanbul depremi ile ilgili konuşan kişilerin spekülasyon yaptığını iddia eden Üşümezsoy, Marmara'da 7 veya 8 şiddetinde depremi tetikleyecek bir fay olmadığını söyledi.

Marmara'daki fayın 1894'te Çınarcık kesiminde 1912'de Tekirdağ'da kırıldığını ve kırılma potansiyeli olan fayın yalnızca Silivri ve Kumburgaz'da olduğunu ifade eden Üşümezsoy, iddia edildiği gibi Adalar fayında deprem tehlikesi bulunmadığını söyledi.

"HAYALİ HARİTALAR"

Prof. Dr. Üşümezsoy, Silivri'deki fayın kırılması halinde 6,2 ila 6,5 büyüklüğünde bir depremin beklendiğini vurguladı.

6 Şubat depremlerinde 400 km'ye yakın bir uzunlukta fay hattının kırılmasıyla 7,8 büyüklüğünde deprem olduğunu, Marmara'nın ise 150 km uzunluğunda olduğu için bu şiddete erişmeyeceğini ifade eden Üşümezsoy, "Hayali haritalar üzerinde cetvelle çizilmiş haritaların hiçbir anlamı yok" dedi.

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