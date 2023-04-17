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  • İstanbul'daki suç örgütü operasyonunda yakalanan 131 şüpheli adliyeye gönderildi
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İstanbul'daki suç örgütü operasyonunda yakalanan 131 şüpheli adliyeye gönderildi

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 131 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA17 Nisan 2023 Pazartesi 10:55 - Güncelleme:
İstanbul'daki suç örgütü operasyonunda yakalanan 131 şüpheli adliyeye gönderildi
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Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan ve İtalya'da yakalanan Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

- 103 EYLEM TESPİT EDİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütünün Barış Boyun yönetiminde hareket ettiği, soruşturma süresince meydana gelen eylemleri Boyun'un para karşılığında münferit kişi veya gruplara yaptırdığı veya üçüncü şahısları azmettirdiği belirlenmişti.

Eylemlerin bir kısmının uyuşturucu ticaretinden elde edilen haksız kazancın pay edilmesinden kaynaklı sorunlar sebebiyle gerçekleştirildiği anlaşılmış, suç örgütünün Haliç Köprüsü'nde çıkan silahlı çatışmada Cumali Aslan'ın, Kağıthane'deki silahlı çatışma arasında kalan Kur'an kursu hocası Ramazan Arslan'ın, Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında Yasin Keskin'in, Şişli'de Sırp suç örgütü elebaşı Jovan Vukotiç ile Beyoğlu'nda Kasımpaşa Spor tribün lideri Yüksel Ustahüseyin'in öldürülmesi konuları başta olmak üzere İstanbul genelinde çalıntı araçlar ve motosikletlerle 103 eylem gerçekleştirdiği tespit edilmişti.

Polis ekiplerince 14 Nisan'da şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda 131 kişi gözaltına alınmıştı.

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