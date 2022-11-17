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İstanbul'daki terör saldırısında yaralananlardan 13'nün tedavisi sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralananlardan 13'ünün tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

AA17 Kasım 2022 Perşembe 19:39 - Güncelleme:
İstanbul'daki terör saldırısında yaralananlardan 13'nün tedavisi sürüyor
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Bakan Koca, saldırıda yaralanan 81 kişinin sağlık durumlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "81 yaralıdan 13'ünün tedavisi halen devam ediyor. Durumları ağır olan 2 yaralı yoğun bakımda. Serviste olan 11 yaralıdan 8'inin durumu orta, 3'ünün durumu iyi. Sizlere iyi haberler vermek için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.


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