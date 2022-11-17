İstanbul'daki terör saldırısında yaralananlardan 13'nün tedavisi sürüyor

Bakan Koca, saldırıda yaralanan 81 kişinin sağlık durumlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "81 yaralıdan 13'ünün tedavisi halen devam ediyor. Durumları ağır olan 2 yaralı yoğun bakımda. Serviste olan 11 yaralıdan 8'inin durumu orta, 3'ünün durumu iyi. Sizlere iyi haberler vermek için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

İstiklal Caddesindeki patlamada yaralananların son durumu: 81 yaralıdan 13'ünün tedavisi halen devam ediyor. Durumları ağır olan 2 yaralı yoğun bakımda. Serviste olan 11 yaralıdan 8'inin durumu orta, 3'ünün durumu iyi. Sizlere iyi haberler vermek için elimizden geleni yapıyoruz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 17, 2022