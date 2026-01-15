İstanbul'dan İspanya'ya gidiyordu: THY uçağı acil iniş yaptı

THY'den yapılan açıklamada, TK1853 sefer sayılı İstanbul-Barselona uçuşunun Barselona'ya yaklaşması sırasında bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlediğinin tespit edildiği aktarıldı.

Bunun üzerine uçuş emniyeti kapsamında gerekli prosedürlerin derhal başlatıldığı ifade edilen açıklamada, "Uçağın emniyetli inişinin ardından kontroller ilgili ülkenin yetkili otoriteleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Süreç, uluslararası havacılık güvenliği kuralları çerçevesinde yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

