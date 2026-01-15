İSTANBUL 12°C / 8°C
Güncel

İstanbul'dan İspanya'ya gidiyordu: THY uçağı acil iniş yaptı

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Barselona uçağının Barselona'ya yaklaşması sırasında bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlemesi nedeniyle güvenlik prosedürlerinin devreye alındığı bildirildi.

15 Ocak 2026 Perşembe 15:20
İstanbul'dan İspanya'ya gidiyordu: THY uçağı acil iniş yaptı
THY'den yapılan açıklamada, TK1853 sefer sayılı İstanbul-Barselona uçuşunun Barselona'ya yaklaşması sırasında bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlediğinin tespit edildiği aktarıldı.

BOMBA TEHDİDİ NEDENİYLE GÜVENLİK PROSEDÜRLERİ DEVREYE ALINDI

Bunun üzerine uçuş emniyeti kapsamında gerekli prosedürlerin derhal başlatıldığı ifade edilen açıklamada, "Uçağın emniyetli inişinin ardından kontroller ilgili ülkenin yetkili otoriteleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Süreç, uluslararası havacılık güvenliği kuralları çerçevesinde yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

