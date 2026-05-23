Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte yollara çıkan tatilcilerin çilesi erken başladı. Özellikle İstanbul'dan Anadolu'ya ve tatil bölgelerine giden vatandaşlar, Bursa'daki otobanda uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul-İzmir Otobanı Bursa Kuzey gişelerinde kilometrelerce kuyruk oluşurken trafik yaşanan yoğunluk sebebiyle neredeyse durma seviyesine geldi. vatandaşlar, zaman zaman dura kalka ilerledi.

Jandarma ve polis ekiplerinin de geniş güvenlik önlemi aldığı, yönlendirmeleriyle trafiği rahatlatmaya çalıştığı otobanda, milim milim ilerleyen sürücülerin kimi halinden memnun olsa da, kimileri ise bayram trafiğine yakalandıkları için şanssız olduklarını ifade etti.

İZMİR-ANKARA KARA YOLUNUN MANİSA GEÇİŞİNDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İzmir-Ankara kara yolunun Manisa geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla İzmir yönünden Ankara istikametine doğru akıcı yoğunluk oluştu.

Özellikle Manisa'nın Turgutlu ilçesinden geçen İzmir-Ankara kara yolunda araç yoğunluğunun arttığı gözlendi.

Polis ve jandarma ekipleri, güzergah üzerindeki kavşaklarda trafik akışının sağlanması ve olası olumsuzlukların önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.