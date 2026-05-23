İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2026 Cumartesi / 7 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7392
  • EURO
    53,0889
  • ALTIN
    6630.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'dan kaçış başladı! Binlerce kişi bayram için yollara düştü
Güncel

İstanbul'dan kaçış başladı! Binlerce kişi bayram için yollara düştü

Cumartesi günü resmen başlayan 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde vatandaşlar yollara düştü. Bayramı başka şehirlerdeki sevdikleriyle birlikte yada sıcak bölgelerde tatil yaparak geçirmek isteyen onbinlerce vatandaşın oto yollardaki araç yoğunluğu havadan drone ile görüntülendi. Özellikle İstanbul'dan Ege bölgesine tatile giden vatandaşlar, Bursa Kuzey Gişelerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

IHA23 Mayıs 2026 Cumartesi 16:24 - Güncelleme:
İstanbul'dan kaçış başladı! Binlerce kişi bayram için yollara düştü
ABONE OL

Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte yollara çıkan tatilcilerin çilesi erken başladı. Özellikle İstanbul'dan Anadolu'ya ve tatil bölgelerine giden vatandaşlar, Bursa'daki otobanda uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul-İzmir Otobanı Bursa Kuzey gişelerinde kilometrelerce kuyruk oluşurken trafik yaşanan yoğunluk sebebiyle neredeyse durma seviyesine geldi. vatandaşlar, zaman zaman dura kalka ilerledi.

Jandarma ve polis ekiplerinin de geniş güvenlik önlemi aldığı, yönlendirmeleriyle trafiği rahatlatmaya çalıştığı otobanda, milim milim ilerleyen sürücülerin kimi halinden memnun olsa da, kimileri ise bayram trafiğine yakalandıkları için şanssız olduklarını ifade etti.

İZMİR-ANKARA KARA YOLUNUN MANİSA GEÇİŞİNDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İzmir-Ankara kara yolunun Manisa geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla İzmir yönünden Ankara istikametine doğru akıcı yoğunluk oluştu.

Özellikle Manisa'nın Turgutlu ilçesinden geçen İzmir-Ankara kara yolunda araç yoğunluğunun arttığı gözlendi.

Polis ve jandarma ekipleri, güzergah üzerindeki kavşaklarda trafik akışının sağlanması ve olası olumsuzlukların önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Tırın araçları biçtiği dehşet anları saniye saniye kamerada: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.