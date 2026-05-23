Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte yollara çıkan tatilcilerin çilesi erken başladı. Özellikle İstanbul'dan Anadolu'ya ve tatil bölgelerine giden vatandaşlar, Bursa'daki otobanda uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul-İzmir Otobanı Bursa Kuzey gişelerinde kilometrelerce kuyruk oluşurken trafik yaşanan yoğunluk sebebiyle neredeyse durma seviyesine geldi. vatandaşlar, zaman zaman dura kalka ilerledi.

Jandarma ve polis ekiplerinin de geniş güvenlik önlemi aldığı, yönlendirmeleriyle trafiği rahatlatmaya çalıştığı otobanda, milim milim ilerleyen sürücülerin kimi halinden memnun olsa da, kimileri ise bayram trafiğine yakalandıkları için şanssız olduklarını ifade etti.

İZMİR-ANKARA KARA YOLUNUN MANİSA GEÇİŞİNDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İzmir-Ankara kara yolunun Manisa geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla İzmir yönünden Ankara istikametine doğru akıcı yoğunluk oluştu.

Özellikle Manisa'nın Turgutlu ilçesinden geçen İzmir-Ankara kara yolunda araç yoğunluğunun arttığı gözlendi.

Polis ve jandarma ekipleri, güzergah üzerindeki kavşaklarda trafik akışının sağlanması ve olası olumsuzlukların önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

BOLU GEÇİŞİNDE BAYRAM TRAFİĞİ ARTTI

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde memleketlerine veya tatil beldelerine gitmek isteyen vatandaşlar, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturuyor. Sabah saatlerine göre artan trafik yoğunluğu, kritik noktalarda trafiği zaman zaman durma noktasına getiriyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin resmi olarak başlamasıyla birlikte tatilcilerin yollardaki yoğun mesaisi devam ediyor. Uzun tatil fırsatını değerlendirmek üzere özellikle İstanbul'dan yola çıkarak Anadolu'nun ve Karadeniz'in çeşitli illerine gitmek isteyen sürücülerin oluşturduğu trafik, tatilin ilk gününün ilerleyen saatlerinde Bolu sınırları içerisinde etkisini daha da artırdı.

TRAFİK ZAMAN ZAMAN DURMA NOKTASINA GELİYOR

Sabah saatlerinde akıcı seyreden yoğunluk, günün ilerleyen saatleriyle birlikte yerini uzun araç kuyruklarına bıraktı. Özellikle TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde ve Karadeniz illerine gidişlerin sağlandığı Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında araç sayısındaki ciddi artış nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

TEM Otoyolu'nda oluşan araç kuyrukları ve ağır ilerleyen trafik ise dronla havadan görüntülendi.