İstanbul’dan Van’a iyilik köprüsü

Kurban Bayramı’nda kolları sıvayan Türk Kızılayı Beylikdüzü Şube Başkanlığı Kadın Kolları, herkes bayramı yaşasın diye seferberlik başlattı. Gönüllülerin de desteğini alan ekip, Van’ın Bahçesaray, Edremit ve Çatak ilçelerindeki köylere giderek miniklerin yüzünü güldürdü. İhtiyaç sahiplerine ulaşmak için sene boyunca çalıştıklarını belirten Şube Başkanı Atilla Kırali ve Gençlik Kolları Başkanı Erdoğan Doğan, ‘bayram öncesi yeni kıyafeti olmayan çocuk kalmasın’ diyerek yola çıktıklarını anlattı. En büyük hayalinin memleketinde karşılaştığı muhtaç çocukların yüzünü güldürmek olduğunu söyleyen Kadın Kolları Başkanı Fatma Şule Arvas, fikrinin Şube Başkanı Kırali’den büyük destek gördüğünü belirterek, “Depodakiler yetmez daha da toplamalıyız diyerek kampanya başlattı. Milletimiz hayır hasenat deyince mutlaka katılıyor, ama az ama çok destek oluyor. Hummalı bir çalışmanın sonunda 50 koli malzeme hazırlandı” dedi.

SEVİNCİ GÖRMELİYDİNİZ’

Bayramın ikinci günü Van’a ulaştıklarını ifade eden Arvas, köylerde büyük sevinçle karşılandıklarını söyledi. Yardım götürdükleri bazı mahallelerinin, ilçe merkezine iki saat uzaklıkta olduğunu bu nedenle daha önce hiçbir sivil toplum ve yardım kuruluşunun uğramadığını belirtti. Yardıma gittikleri bir köyde Rojad isimli bir çocukla karşılaştığını ve çok etkilendiğini söyleyen Arvas, “Rojad yanımıza geldi. Futbolcu olmak istediğini söyledi.Yana yakıla ‘Kramponunuz var mı’ diye sordu. Kolilerimizde bir çift krampon vardı. Ama ayağına uyacak mıydı ki? Çıkardık giydirdik, tam oturdu, âdeta ısmarlama. Sevincini görmeliydiniz. Hayatında gördüğü ilk krampondu, sanki ona dünyalar bağışlanmıştı” şeklinde konuştu.