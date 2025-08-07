İSTANBUL 30°C / 24°C
Güncel

İstanbul'da sağanak etkili oldu

İstanbul'da kentin büyük bölümünde etkili olan yağış metrekarede 5 ila 12,1 kilogram olarak ölçüldü.

AA7 Ağustos 2025 Perşembe 12:30 - Güncelleme:
İstanbul'da sağanak etkili oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına, kentin büyük bölümünde etkili oldu.

Silivri ve Çatalca'da başlayan yağışlar, kısa sürede tüm kente yayılarak gece boyu devam etti.

İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye 5 ila 12,1 kilogram yağış düştüğü ölçüldü.

Kentte etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle 58 ağaç devrildi, 11 tehlike arz eden parça tespit edildi, 2 çatıda uçma meydana geldi, bunlara bağlı olarak da 6 araçta hasar oluştu.

Kentteki olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmek amacıyla birçok noktada temizlik, bakım ve güvenlik çalışması yürüten ekipler, mazgal temizliği, yollar ve alt geçitlerde biriken molozlar ile refüjlerdeki yabani ot ve ağaç dallarının kaldırılmasına öncelik verdi.

Kentin her iki yakasındaki alt geçitlerdeki yağmur suyu terfi merkezlerinin bakımları da yapıldı.

İBB Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince Alibeyköy, Kurbağalıdere, Küçüksu ve Sadabad derelerinde yağmurla gelen atıklar toplanarak, denizin kirlenmesinin önüne geçildi.

- YAĞIŞ CUMARTESİ BİTECEK

Öte yandan, bugün öğle saatlerinden itibaren kentte etkisini azaltması beklenen yağışların, yarın gece saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'nın kuzeyinden başlayarak, sabah 06.00 itibarıyla da kent genelinde yeniden kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağmur şeklinde olması öngörülüyor.

Yağışlı hava koşullarının cumartesi günü sona ermesi ve yeni haftada sıcaklıkların 30-33 derecelere çıkması bekleniyor.

