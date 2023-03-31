İstanbulkart çerçeve sözleşmesi iptali, İstanbulkart sahipleri tarafından gündeme geldi. Belbim, İstanbulkart sahiplerine sms ve mail ile bilgilendirme yaparak çerçeve sözleşmesi kapsamında 3 yıl boyunca kullanılmamış akbillerin kullanıma kapatılacağını bildirdi. Gelen mesajda ayrıca; "Çerçeve Sözleşme'yi yürürlük tarihine kadar herhangi bir ücret ödemeksizin feshedebilirsiniz. Bu süre içinde fesih talebinizi iletmediğiniz takdirde, değişikliği kabul etmiş sayılacaksınız." ifadeleri kullanıldı. Peki Belbim Çerçeve Sözleşmesi nasıl iptal edilir? İstanbulkart çerçeve sözleşmesi nedir? İşte detaylar...

İSTANBULKART ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ NEDİR?



Belbim, İstanbulkartlar hakkında sms ve mail ile kullanıcılara bilgilendirme yaptı. Yapılan açıklamaya göre, çerçeve sözleşmesi kapsamında 3 yıl boyunca kullanılmamış (yükleme ya da ödeme yapılmamış) İstanbulkartlar zaman aşımı nedeni ile kullanıma kapatılacak.

Milli ve dini bayramlarda ücretsiz kullanım hakkı için de İstanbulkart'ın kişiselleştirilmesi gerekecek.

İstanbulkar çerçeve sözleşmesinin konusu, BELBİM tarafından Müşteri'ye sunulacak Hizmet'lerin kapsamının ve bu hizmetlere ilişkin Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İşbu sözleşme, Belbim tarafından sunulan Hizmet'lere ilişkin hazırlanan tüm sözleşmeler açısından belirleyici çerçeve sözleşme niteliğindedir.

İstanbulkart, Çerçeve Sözleşmesi yenilendi. Belbim, 30.04.2023 tarihi itibarıyla İstanbulkart Kullanım Koşulları Ve Çerçeve Sözleşmesi'nin yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Sözleşmeyle ilgili vatandaşları bilgilendiren Belbim gönderdiği maillerde; "İstanbulkart Çerçeve Sözleşmesi 30.04.2023 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek şekilde yenilenmiştir. 6493 sayılı Kanun gereğince, Çerçeve Sözleşme'yi yürürlük tarihine kadar herhangi bir ücret ödemeksizin feshedebilirsiniz. Bu süre içinde fesih talebinizi iletmediğiniz takdirde, değişikliği kabul etmiş sayılacaksınız." ifadelerini kullandı.

Belbim Ödeme Araçları'nın toplu taşıma araçlarında kullanılmasına ilişkin hükümler Toplu Ulaşım Sisteminin işleticisi/sahibi olan ilgili kurum tarafından yayımlanan yönetmelik (https://tuhim.ibb.gov.tr/media/2283/i-stanbulkart-yonetmelig-i.pdf), kullanım koşulları vb. dokümanlarda (İstanbulkart için Ulaşımda İstanbulkart Yönetmeliği ve UKOME kararlarında, diğer ödeme araçları için ilgili ürün internet sitesinde yayımlanan kurallar vb.) ve ilgili mevzuatta düzenlenmiştir.

İşbu Sözleşme'de yer alan Hizmet'lere dair koşullar, ilgili Hizmet'lerin Belbim tarafından sunulmaya başlandığı tarihte hüküm ifade edecektir.

BELBİM ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ NASIL İPTAL EDİLİR?



İşbu sözleşme, taraflardan herhangi biri fesih iradesini diğer tarafa iletişim araçları ile ihbar etmediği müddetçe devam eder. Belbim, Müşteri'nin işbu sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir mükellefiyetini zamanında yerinde getirmemesi veya sözleşmenin herhangi bir şekilde ihlal edilmesi durumunda, Ödeme Aracı'nı kullanıma kapatabilir, sözleşmeyi feshederek borcun fer'ileri ile birlikte tamamen ödenmesini ve Ödeme Aracı'nın iadesini talep edebilir.

Müşteri'ler, Belbim'in yapacağı bildirim sonrasında Ödeme Aracı'nı kullanmayarak Belbim'e iade etmekle yükümlüdürler. Müşteri'ler Belbim'e 30 (otuz) gün önceden bildirmek ve aynı zamanda Ödeme Aracı'nı iade etmek ve tüm borcu fer'ileri ile birlikte ödemek suretiyle sözleşmeyi istedikleri zaman sona erdirebilirler. Belbim, işbu sözleşmeyi Müşteri'leri bakımından en az 1 (bir) ay öncesinden bildirmek suretiyle feshetme hakkını saklı tutar. Belbim'in tabi olduğu herhangi başka bir mevzuat kapsamında işbu Sözleşme'yi derhal feshetmesi gereken durumlarda Belbim, Sözleşme'yi derhal feshedebilecek ve Müşteri'yi fesih hususunda bilgilendirecektir. İşbu Sözleşme'nin feshini müteakip, Belbim'in Müşteri'den alacakları ve varsa gecikme cezası vb. tutarlar, rızaen, bunun mümkün olmaması halinde ise hukuki yollardan tahsil edilir.

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

İstanbulkartını kişiselleştirmek isteyen vatandaşlar İstanbulkart'ın mobil uygulamasından, www.bireysel.istanbulkart.istanbul ve www.kisisellestirme.istanbulkart.istanbul adreslerinden gerekli bilgileri doldurularak ya da 153'ü arayarak işlemlerini gerçekleştirebilecek.