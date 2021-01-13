13 Ocak 2021 Çarşamba 14:39 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 14:39

İçişleri Bakanlığı tarafından toplu taşımada HES kodu kullanımının zorunlu hale getirilmesi ardından, İstanbulkart HES kodu eşleşme işlemleri 15 Ocak'ta sona erecek. İst kart HES kodu tanımlama işlemi için son 2 gün. İstanbulkarta HES kodunu bu süre içerisinde yüklemeyen vatandaşlar artık akbillerini kullanamayacaklar. İst kart HES kodu tanımlama işlemini çok kısa sürede gerçekleştirmek mümkün. Peki İstanbulkart HES kodu eşleşmesi nasıl yapılır? İşte İst kart HES kodu tanımlama işlemi

İSTANBULKART İLE HES KODU EŞLEŞMESİ NASIL YAPILIR?

İstanbulkartınızla HES kodunuzu eşleştirmek için https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ sayfasında yer alan istenilen bilgileri doldurarak Kaydet butonuna tıklayınız.

Ardından ekranın devamında yer alan işaretlenmesi gereken butonlar onaylandıktan sonra 'kaydet' seçeneğine basmanız yeterli olacaktır. Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanızı yapabilirsiniz.



İST KART HES KODU TANIMLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ya da SMS üzerinden alınan HES kodu ile birlikte kişisel bilgilerini “https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul” sitesindeki gerekli alanlara girerek eşleştirme işlemini yapabilecek. İşlem sırasında sıkıntı yaşayan vatandaşlar 153’ü arayarak destek alabilecek.

Genelgede yer alan ibareye göre; toplu ulaşımda İstanbulkartlarına HES kodu eşleştirilmesi yapmayanların biletleri geçersiz sayılacak. Genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken kent içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılacak.

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR TOPLU TAŞIMAYI KULLANAMAYACAK

İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021’den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenecek.