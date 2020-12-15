İstanbulkart HES kodu eşleşmesi nasıl yapılır? İstanbulkart HES kodu ekleme

15 Aralık 2020 Salı 17:29 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 17:29

İstanbulkart HES kodu eşleşmesi nasıl yapılır? sorusunun yanıtı toplu taşıma kullanan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Metrobüs, metro ve otobüs için HES kodu almanın zorunlu olması sonrası toplu taşımada Kovid-19 salgınının yayılmasının önüne geçilecek. Artık İstanbul'da HES Kodu eklemeden vatandaşlar toplu taşımalara alınmayacak. Bu kapsamda İstanbul karta HES kodu eşleşmesi yapılması gerekiyor. Peki İstanbul karta HES kodu nasıl eklenir? İşte adım adım İstanbul karta HES kodu eşleşmesi işlemi.

İstanbul’daki şehir içi toplu ulaşım seyahatlerinde HES kodu kullanılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı’nın şehir içi toplu ulaşımda HES Kodu kullanılmasına yönelik genelgesi, ilk aşamada; şehir içi toplu ulaşım aracıyla yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel elektronik/akıllı seyahat kart olan kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ları kapsıyor. İşte akbil olarak da bilinen İstanbulkart'a HES kodu yükleme işlemi.

İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRMESİ NASIL YAPILIR?

* İstanbulkart'a HES kodu tanımlamak için İstanbulkart.istanbul sitesine girerek menünün sağ tarafında bulunan Online işlemler kısmına girip bireysel seçeneğine tıklayın.

* Bu kısımdan kayıt olarak sisteme giriş yapın. Eğer kayıtlı değilseniz kaydolun.

* İstanbulkart'a HES kodu tanımlamak için Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra SMS kodu doğrulaması yaparak taahütnameleri kabul edin ve çıkan ekranda İstanbulkartınızı kaydedin.

* Kartınızın üzerindeki numaraları sisteme girerek, İstanbulkartınıza isim verdikten sonra kaydı tamamlayınız.

* Bu işlem sonrasında T.C kimlik numaranıza kartınız otomatik olarak tamamlanır. Tamamlanma sonrasında ekstra bir işleme gerek yoktur. Böylece İstanbulkart'a HES kodu tanımlanmış olur.

İSTANBULKART HES KODU EKLEME İÇİN TIKLAYINIZ

Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığın HES Kodunu, kişisel bilgiler ve telefon numarası https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlanabilecek. Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanı yapabilirsiniz.

HES KODU EŞLEŞMEMİŞ İSTANBULKARTLAR 15 OCAK'TAN İTİBAREN KULLANILMAYACAK

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını önlemleri kapsamında getirilen toplu ulaşımda HES kodu kontrolü zorunluluğunun ardından entegrasyon çalışmalarına başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Ocak’tan itibaren eşleşmesi yapılmamış kartların kullanılmayacağını duyurdu.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbulkart ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında entegrasyonunun sağlanması noktasında, İBB iştiraki BELBİM ile Sağlık Bakanlığı teknik ekipleri gerekli teknik entegrasyon çalışmalarına başladı.

Eylül sonunda İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle şehir içi toplum araçlarına da HES kodu uygulaması getirildiği duyurulmuştu.

Genelgeyle Covid-19 tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekenlerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılarak, toplu ulaşım kullanımının geçici olarak engellenmesi amaçlandı.

Genelge ilk aşamada şehir içi toplu ulaşım aracıyla yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel elektronik/akıllı seyahat kart olan kişiselleştirilmiş İstanbulkartları kapsıyordu.

İstanbulkart sitesi üzerinden gerekli bilgiler girilerek kart-HES kodu eşleşmesi yapılabiliyor.

KORONAVİRÜS TANISI KOYULAN KİŞİNİN İSTANBULKART'I ASKIYA ALINACAK

Hayata geçirilen bu uygulamayla birlikte Sağlık Bakanlığı’nca İBB’ye iletilecek olan tanısı konmuş Covid-19 taşıyıcılarının veya bu kişilerle temasta olanların kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ları askıya alınacak.

Tanılı ya da temaslısı olup izolasyonda olması gerekirken şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmaya teşebbüs edenler, İçişleri Bakanlığı’na raporlanacak.

34,3 MİLYON İSTANBULKART BULUNUYOR

İstanbul’da toplam 34 milyon 260 bin 87 adet İstanbulkart bulunuyor. Bunların 8 milyon 260 bin 87 adedi (Yüzde 24) kişiselleştirilmiş durumda.

Pandemi sürecinde İstanbulkart kullanımı düştü. Örneğin, Ağustos 2020'de aktif kullanılan İstanbulkart sayısı 7 milyon iken bunların 2 milyon 800 bini (Yüzde 40) kişiselleştirilmiş İstanbulkart’lardan oluşuyor.