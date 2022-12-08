İstanbul'da toplu taşıma araçlarında kullanılan İstanbulkartlar için 01.01.2023'ten itibaren yeni dönem başlayacak. Kişiselleştirilmeyen İstanbulkartlarla özel aktarma, ücret iadesi ve resmi tatillerde ücretsiz seyahat gibi haklardan yararlanılamayacak. Peki İstanbulkart nasıl kişiselleştirilir? İşte Bireysel İstanbulkart kişiselleştirme başvuru ekranı.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında kullanılan İstanbulkart sahipleri için 01.01.2023'ten itibaren yeni dönem başlayacak.

Kişiselleştirilmemiş İstanbulkartlar, yeni yıldan itibaren toplu taşıma araçlarında yine de kullanılabilecek. Ancak bu kartlara sahip kişiler, aktarma, ücret iadesi, resmi tatillerde ücretsiz seyahat gibi haklardan faydalanamayacak.

İSTANBULKART NASIL KİŞİSELLEŞTİRİLİR?



Akbil sahipleri, bireysel İstanbulkart kişiselleştirme başvurusunu https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ adresinden yapabilecekler.

İstanbulkart kişiselleştirme formunu doldururken; TC. Kimlik Numarası, Ad-Soyad, doğum tarihi, mail adresi, İstanbulKart Numarası, Telefon Numarası ve doğrulama kodunu girerek kaydetmeniz gerekmektedir.

İstanbulkart'ınızı kişiselleştirmek için bilgileri doldurarak Kaydet butonuna tıklayınız.