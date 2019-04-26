İstanbullu Gelin 83. yeni bölüm fragmanı! İstanbullu Gelin 82. Son bölüm Esma’nın yaşayacağı atak her şeyi altüst eder!

İstanbullu Gelin’in 83. yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. İstanbullu Gelin’in yeni bölümü mutlu anlara sahne oluyor. İstanbullu Gelin’in son bölümünde Nazif, Gülistan’ın hamile olduğunu öğrenince sevinçten çıldırıyor. Etrafta “Baba oluyorum baba!” diyerek koşuşturuyor. Bütün ev ahalisi de bu sevince katılırken, Gülistan da duygulanıyor. Esma “Hayat ne güzel şey. Her gün dört mevsim.” diyor. Esma “Bir anne için hayattaki en büyük mükafat nedir biliyor musunuz? Gözünün arkada kalmayacağı şekilde yerli yerine yerleştiğini görmek. Kızlar oğullarım sizlere emanet” diyor. İşte İstanbullu Gelin 83. Yeni bölüm fragmanı ve İstanbullu Gelin 82. Son bölüm özeti…

İSTANBULLU GELİN 83. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Star TV’nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin’in 83. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 82. BÖLÜM ÖZETİ

Geçmişiyle yüzleşen Süreyya, Yaz’a ve Faruk’a tutunmuştur. Senem için ise gerilimli bekleyiş sürmektedir. Esma hala vakti varken ailesiyle ilgili önemli adımlar atmak ister, bir nevi devir teslim töreni hazırlığındadır. Her şey yoluna girerken Gülistan’lardan da bir müjde gelince konakta bayram havası esmeye başlar. Esma’nın ansızın yaşayacağı bir atak ise her şeyi altüst edecek güçtedir…

İSTANBULLU GELİN KONUSU

İstanbullu Gelin, annesiz babasız büyümüş, genç yaşta hayatın yükünü sırtlamış, çok güzel ve gururlu bir genç kız olan Süreyya’nın; aniden karşısına çıkan zengin ve karizmatik iş adamı Faruk’a âşık olarak Bursa’ya gelin gitmesiyle başlayan dramatik bir aşk hikâyesidir.

Büyük şehirde yetişmiş, özgürlüğüne düşkün Süreyya ve modern görüntüsüne rağmen ailesine ve geleneklere sıkı sıkıya bağlı Faruk arasındaki aşk, daha ilk dakikadan itibaren pek çok sınavdan geçecektir.

Süreyya, konağın çatısı altına giren herkesin tek hâkimi olmak isteyen kayınvalidesi Esma hanım, tek amacı genç kızın ayağını kaydırarak onun statüsünü elde etmek isteyen eltisi İpek, kocasının her biri birbirinden sorunlu kardeşleri Fikret, Osman ve Murat’la ilgili sorunlarla boğuşurken, Faruk ise hiç beklemediği bir anda karşısına çıkan sürpriz bir düşmanla başa çıkmak zorunda kalacaktır.

Olaylar geliştikçe neredeyse dört yüz yıldır bütün haşmetiyle ayakta duran konak temellerinden sarsılacak, bütün aile bundan nasibini alacaktır.

İSTANBULLU GELİN DİZİSİ OYUNCULARI

GARİP (TAMER LEVENT)

Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı İstanbullu Gelin’in yeni sezonda kadrosuna dâhil olan Tamer Levent ve Murat Aygen’in setten ilk kareleri basınla paylaşıldı. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin 2. sezonunda ekibe katılan sevilen isimlerden Tamer Levent, Esma’nın terk ettiği eski aşkı Garip karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

CAN (MURAT AYGEN)

Murat Aygen ise mesleği dışında müzikle de uğraşan karizmatik ve havalı boşanma avukatı Can’a hayat verecek.

FARUK BORAN (ÖZCAN DENİZ)

Ailesinden devraldığı otobüs firmasını genişleten ve ülkenin ünlü iş adamları arasına giren müzmin bekâr Faruk, bir yandan tesadüfen tanıştığı ve adeta çarpıldığı Süreyya ile ilişkisinin getirdiği sorunlarla uğraşırken; diğer yandan birden bire hayatına giren düşmanı Âdem’le başa çıkmaya çalışacaktır. Üstelik bu düşman aileyi temellerinden sarsacak bir sırla gelmektedir.

SÜREYYA DENİZ (BORAN) (ASLI ENVER)

Küçük yaşta ailesini kaybeden Süreyya, baş döndürücü güzelliği, güçlü kişiliği ve sağlam duruşu ile dikkatleri hemen üzerine çekmektedir. Süreyya’nın mütevazı yaşamı Bursalı iş adamı Faruk Boran’a ilk görüşte aşık olması ile tamamen değişir.

ESMA BORAN (İPEK BİLGİN)

Bursa’nın en eski ve köklü ailesine mensup Esma Hanım, Boran konağının tek hâkimidir. Kocasını kaybettikten sonra kendini dört oğluna adayan Esma Hanım’ın elbette ki en büyük hayali ailesine layık bir gelin adayıdır. Tam da o adayı bulmuşken Faruk, Esma Hanım’ın asla onaylamayacağı Süreyya’yı eve getirir. Esma Hanım’a karşı bu evliliği kabul ettirmek ne Faruk ne de

FİKRET BORAN (SALİH BADEMCİ)

Her zaman abisinin başarılarının gölgesinde kalmış ve bunu hiç bir zaman kabullenememiştir. Fikret, abisinin evlenmesiyle delicesine âşık olduğu İpek’e kavuşur. Ancak İpek’in onu asla sevmemesi zaten zayıf olan karakterini iyice çökertecek ve sırf abisine zarar vermek adına bütün aileyi etkileyecek seçimlere sevk edecektir.

İPEK DOKUYUCU (BORAN) (DİLARA AKSÜYEK)

Esma hanımın ikinci gelini, Fikret’in eşi. Son derece güzel ve çekici görüntüsüne rağmen içi kötülüklerle dolu bir kadın. Faruk’un eşi olamamanın hırsını Süreyya’ya kötülük ederek ve Esma

ÂDEM SEZGİN (FIRAT TANIŞ)

Boran ailesinden, ama özellikle Faruk’tan alacağı intikam ateşiyle yaşayan, aileye ait ne varsa almaktan başka bir şey düşünmeyen kapkara bir adam. Beklenmedik bir sırla ortaya çıkan bu düşman, Boran ailesini temellerinden sarsacaktır.