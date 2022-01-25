İstanbullu kabusu yaşadı: İBB karla mücadelede sınıfta kaldı

25 Ocak 2022 Salı 08:37 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 08:37

Meteoroloji'nin kar uyarılarından sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaptığı açıklamada vatandaşları 'ani kar' yağışına karşı uyarmıştı. Aynı İmamoğlu bu açıklamasının ardından önlem almak yerine İstanbul'u kara teslim etti. Yoğun kar yağışının altında kentte birçok sıkıntı yaşanırken, İBB Başkanı yağışın aniden bastırdığını söyleyerek başarısızlıklarını örtbas etmeye çalıştı.

VATANDAŞLAR DONDURUCU SOOĞUKTA SAATLERCE YOLLARDA KALDI

İstanbullu vatandaşları uyaran İBB, ani kar yağışına kendisini yakalandı. Yapılan uyarılara ve vatandaşları kendilerinin uyarmasına rağmen kent genelinde alınmayan önlemler megakenti esir aldı.

Kent genelinde birçok yol ulaşıma kapanırken, binlerce vatandaş karda mahsur kaldı.

İMAMOĞLU KENDİ YAPTIĞI UYARIYI BİLE DİKKATE ALMAMIŞ

İstanbul'da karla mücadelede tedbir çalışmalarında başarısız olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi yaptığı uyarıları unutarak 'ani kar' bahanesinin arkasına saklandı.

İstanbul kara teslim olurken, İmamoğlu, "Bu sorunun temeli, gerçekten yoğun bir kar yağışının olması, ani bastıran ve hızlı yığılan bir fırtınalı kar yağışının etkisi diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun bu açıklaması ise 'kendi uyarılarını unuttu' yorumlarını da beraberinde getirdi.

Vatandaşlar İstanbul'un dört bir yanından videolar çekerek İmamoğlu'na tepki gösterdi