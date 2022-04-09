İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi olağanüstü toplantısında, İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı. Bu kapsamda indirimli öğrenci kartları da 2,67 liradan 3,74 liraya çıktı. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu öğrenci kartlarına yapılan zammın geçersiz olması için teklif sunacaklarını duyurdu.

Gelişmeyi Twitter hesabından yayınladığı videoyla "İstanbullu öğrencilerimize büyük müjde..." başlığıyla duyuran İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu şunları kaydetti:

Sevgili gençler sizlere bugün bir müjde vermek için huzurlarınızdayım. Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi kullanmış olduğunuz öğrenci kartına yüzde 40 zam yaptı. Tabi bu yüzde 40 zam sizi okula giderken, kütüphaneye giderken, okuldan tekrar evinize dönerken, biliyorum sizin için bir takım zorluklar ortaya çıkaracak. Düşündük ki öğrencilerimiz evlerinde dersleriyle meşgul olsunlar, Türkiye'nin geleceğini inşa etmekle meşgul olsunlar, başarıya odaklansınlar. Dedik ki, AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak pazartesi günü İBB Meclisi'ne bir teklif sunalım ve bu teklifte öğrencilerimiz için bu yüzde 40 zam geçersiz olsun ve bu yüzde 40'ı İstanbul Büyükşehir Belediyesi sübvanse etsin böylece İETT de zarar görmesin, öğrencilerimiz de kazansın, İETT de kazansın istedik. Hayırlı olsun. Pazartesi günü meclise sunuyoruz.

Star Gazetesi