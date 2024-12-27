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  • İstanbullu yine yollarda kaldı! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı
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İstanbullu yine yollarda kaldı! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. Yağmurun da etkisiyle artan yoğunluk nedeniyle bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi.

AA27 Aralık 2024 Cuma 18:23 - Güncelleme:
İstanbullu yine yollarda kaldı! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı
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Haftanın son iş günü mesai bitiminin ardından kentin her iki yakasında D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Pendik Köprüsü ile Uzunçayır Kavşağı arasında her iki yönde trafik yoğun seyrediyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlanan yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

SANCAKTEPE MEVKİSİNE KADAR ARAÇLAR AĞIR İLERLİYOR

Anadolu Otoyolu Edirne istikametinde Tuzla mevkisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik yoğunluğu görülürken, Ankara istikametinde de Sancaktepe mevkisine kadar araçlar ağır ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Zincirlikuyu'dan başlayan trafik yoğunluğu Okmeydanı'na, aynı yönde Edirnekapı'da başlayan yoğunluk ise Beylikdüzü'ne kadar etkili oluyor.

KÖPRÜ GİRİŞLERİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTIYOR

Anadolu Yakası'na geçişlerde de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerinde trafik yoğunluğu artıyor.

TEM Otoyolu'nda Seyrantepe ile Hasdal mevkisi arasında her iki yönde sürücüler güçlükle ilerliyor.

Bölgedeki bazı ana arterler ile sahil yolu ve TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 90'a çıktı.

Öte yandan, mesainin bitmesiyle evlerine gitmeye çalışan İstanbullular, otobüs, metro, metrobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk oluşturdu.

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