İSTANBUL 4°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2025 Çarşamba / 21 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,3041
  • EURO
    37,8375
  • ALTIN
    3418.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbullu yollarda kaldı! Metrobüs durağında insan seli oluştu
Güncel

İstanbullu yollarda kaldı! Metrobüs durağında insan seli oluştu

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü İstanbul'un birçok noktasında toplu ulaşım istasyonlarında yoğunluk yaşanırken, Yenibosna metrobüs durağındaki insan seli kameralara yansıdı.

AA19 Şubat 2025 Çarşamba 18:57 - Güncelleme:
İstanbullu yollarda kaldı! Metrobüs durağında insan seli oluştu
ABONE OL

Kentte öncelikle kuzey bölgelerde başlayan yağış, tüm ilçelerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kent genelindeki metro, metrobüs ve otobüs duraklarında birçok vatandaş, yaşanan yoğunluk nedeniyle uzun süre beklemek zorunda kalıyor.

Avrupa yakasında başta Mecidiyeköy olmak üzere Küçükçekmece, Yenibosna ve Şişli gibi merkezi noktalarda durak girişlerinde uzun kuyruklar oluştuğu gözleniyor.

Yine ana bölgelerdeki otobüs duraklarında da vatandaşlar, kar yağışından etkilenmemek için üst geçitlerin altlarına sığınıyor.

Anadolu yakasında ise Altunizade, Uzunçayır ve Bostancı gibi çok sayıda toplu ulaşım hattının birleştiği noktalarda yoğunluk yaşanıyor.

TRAFİKTEKİ YOĞUNLUK SÜRÜYOR

Öte yandan, trafik yoğunluğu da kar yağışına bağlı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre yüzde 90'lar düzeyinde seyrediyor.

Avrupa yakasında Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı'na giden yollarda yoğun yağış nedeniyle araçlar güçlükle ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikameti girişlerinde araçların yavaş ilerlemesi nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Sultangazi'de de kar kalınlığının yer yer 15 santimetreyi aştığı gözleniyor.

Anadolu yakasında da Beykoz başta olmak üzere ana caddelerde araçlar yağışa bağlı olarak güçlükle ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli Edirne istikametindeki birçok noktada trafiğin durma noktasına geldiği görülüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.