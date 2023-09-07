İstanbullular dikkat: 21 ilçede elektrikler kesilecek

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, tarafından yapılan paylaşımda İstanbul'da bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi.

İşte o ilçe ve mahalleler;

ARNAVUTKÖY

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah BAĞIŞ, BELEDİYE, BERKAY, BİRTAN, DAĞGÜLÜ, DEMİRCAN, DÜLDÜL, DÜZLÜK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, GENÇ OSMAN, GÜÇ, KARATAY, KÖPRÜLÜ, NENE HATUN, NURSU, NİŞAN, OSMANGAZİ, OVA, PERVANE, PERÇEM, SUNGUR, TAHTAKALE, TÜRKER, YENİBAYIR sk / İSLAMBEY mah FATİH, GÜLCÜ, YILDIRIM BEYAZIT sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 561/2. sk bölgelerinde 08/09/2023 09:00:00 - 08/09/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



AVCILAR

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BURNAZ, DAMLA, KINALI, KİLLİ, ORMANLI, SUSUZBAĞ, YAZICIGİL sk bölgelerinde 08/09/2023 09:00:00 - 08/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35025097

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah AHMET ARİF, BALIK YOLU, DİNÇ, G-100, G-101, G-19, G-202, G-27, G-96, G-98, G-99, GALATA sk bölgelerinde 08/09/2023 09:00:00 - 08/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 35018385

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2425., 2426., 2427., 2428., 2429., 2430., 2442., 2443., 2446. sk bölgelerinde 08/09/2023 00:00:00 - 08/09/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35018365

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2425., 2426., 2427., 2428., 2429., 2430., 2442., 2443., 2446. sk bölgelerinde 08/09/2023 00:00:00 - 08/09/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35018387

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2417., 2418., 2419., 2420., 2426. sk bölgelerinde 08/09/2023 00:00:00 - 08/09/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35018299

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mah sk bölgelerinde 08/09/2023 23:00:00 - 09/09/2023 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 35017562

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah GÜNEŞLİ 1, KALENDER sk bölgelerinde 08/09/2023 09:00:00 - 08/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 35020486

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah GÖKÇEADA sk bölgelerinde 08/09/2023 00:01:00 - 08/09/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35020487

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah GÖKÇEADA sk bölgelerinde 08/09/2023 00:01:00 - 08/09/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 35005919

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-SİNANPAŞA mah ŞAİR NEDİM sk / TÜRKALİ mah DİZİ, HATTAT TAHSİN, ŞAİR NEDİM sk / VİŞNEZADE mah ABACI LATİF, ACISU, AKTARLAR, BABAEFENDİ, BAKKAL BİLAL, BAYILDIM, DİBEKÇİ, ENİS AKAYGEN, ENİS AKAYGEN KUYU ÇIKMAZI, ENİS AKAYGEN ÇIKMAZI, HACI HALİT ARSA, HACI HALİT BEY, MAÇKA MEYDANI, MAÇKA TALİMYERİ, PROF. DR. ALAEDDİN YAVAŞÇA, REFİK OSMAN TOP, SERVİREVAN ÇIKMAZI, SETBAŞI, SÜLEYMAN SEBA, VANİLYA, VİŞNELİ TEKKE, VİŞNEZADE CAMİ, ÇATLAKÇEŞME, ÇAVDARCI, ÇEKİRDEK, ÇEŞME MEYDANI, ÖZGÜR, ŞAİR NEDİM, ŞENLİKDEDE DERE sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, ATİYE, BOSTAN, BRONZ, MAÇKA, TEŞVİKİYE sk / TEŞVİKİYE mah HÜSREV GEREDE, TEŞVİKİYE sk bölgelerinde 08/09/2023 00:00:00 - 08/09/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 35017387

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah DAVUT PAŞA, ENDER, KALKAN, KUŞTEPE, ÇAMLITEPE sk bölgelerinde 08/09/2023 09:00:00 - 08/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35018394

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah PIRLANTA, SAFİR sk bölgelerinde 08/09/2023 09:00:00 - 08/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35012497

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 38., HARMAN sk bölgelerinde 08/09/2023 09:00:00 - 08/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35026412

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AHLAT, İNÖNÜ sk bölgelerinde 08/09/2023 09:00:00 - 08/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 34995077

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ASKER, DEREİÇİ, DOĞANAY ARALIĞI, KAPTAN, KESKİN, KURBAN, MEYDAN, TAŞLI, ŞENER sk bölgelerinde 08/09/2023 10:00:00 - 08/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 35017386

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AKBAYIR, AKBAŞAK, ALKAN, ALPER 1, BAŞÖZ, GALATA, KARABAYIR, KARABULUT, KARAÇAM, KATMAN, MECİTBEY, REZZAN, SABIR 1, SAFFET, SÜTÇÜLER, YALI 1, YELİZ 3, ZÜBEYDEHANIM, ŞEHİT CELAL MADENDERE sk bölgelerinde 08/09/2023 09:00:00 - 08/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 35029537

İSTANBUL ÇATALCA ilce -FERHATPAŞA mah sk bölgelerinde 08/09/2023 12:00:00 - 08/09/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 35011266

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 730., 731., 732., 733., 734., 738., BAĞCILAR sk bölgelerinde 08/09/2023 09:00:00 - 08/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 35017195

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 212., 216., 217., 218., 219., 297., 301. sk / İNCİRTEPE mah ATALAY sk bölgelerinde 08/09/2023 00:00:00 - 08/09/2023 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35017215

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah MUTLU sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 204., 205., 206., 207., 208., 210., 211., 213., 297., 298., ATALAY, İNÖNÜ sk / İNCİRTEPE mah 253., 258., 259., 260., 261., ATALAY, TURGUT ÖZAL, İNÖNÜ sk bölgelerinde 08/09/2023 04:00:00 - 08/09/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35017573

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ADNAN MENDERES, AŞİYAN, HADIMKÖY YOLU, LOZAN, MELTEM, PINAR sk bölgelerinde 08/09/2023 09:00:00 - 08/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35026111

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-109 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 429., 431., 433., 435., BALIK YOLU, BALİNA, CEYLAN, YONCA sk / YUNUS EMRE mah 440., 441., 442., CEYLAN sk / İNÖNÜ mah 414., 435., BALİNA, CEYLAN, MANDIRA, YONCA sk bölgelerinde 08/09/2023 09:00:00 - 08/09/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35028759

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 201., 202., 203., 300., SEZAİ KARAKOÇ sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah SAMİ PAŞA sk bölgelerinde 08/09/2023 10:00:00 - 08/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 35017509

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SÜMBÜL EFENDİ mah ALİ FAKİH, AĞA ÇAYIRI, AĞAÇKAKAN, AĞIZLIK, ESKİ FISTIKLI, KOCA MUSTAFAPAŞA, KOCA MUSTAFAPAŞA MEDRESESİ sk / SİLİVRİKAPI mah ABDULLAH DEDE, AĞA ÇAYIRI, KOCA MUSTAFAPAŞA, MEŞELİ MESCİT, SÜMBÜL EFENDİ, VİDİN, YENİ ÇEŞME, YENİ ÇEŞME 1. ÇIKMAZI sk bölgelerinde 08/09/2023 00:00:00 - 08/09/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35019103

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KOCA MUSTAFAPAŞA mah ARAP KUYUSU, ARAP KUYUSU ÇIKMAZI, HACI HASANAĞA MEKTEBİ, HACI HÜSEYİN CAMİİ, NARLIKAPI, NARLIKAPI ÇIKMAZI sk / YEDİKULE mah ALİ EFENDİ, KENNEDY sk bölgelerinde 08/09/2023 09:00:00 - 08/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35019105

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah ADNAN MENDERES VATAN, DEDEPAŞA, HALICILAR KÖŞKÜ, KAÇAMAK, KİLİMCİ, MOLLA GÜRANİ, NAKİBU'L-EŞRAF, RAHMET ÇIKMAZI, SARI MUSA, SOFTA SİNAN, SİMSAR, TOMRUKÇU sk bölgelerinde 08/09/2023 09:00:00 - 08/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35013406

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KALENDERHANE mah AYNACI ÇIKMAZI, CEMAL YENER TOSYALI, CEMAL YENER TOSYALI ÇIKMAZI, CÜCE ÇEŞMESİ, DEDEEFENDİ, ŞEHZADE CAMİİ sk / MOLLA HÜSREV mah CEMAL YENER TOSYALI, HİMMET, KATİP ÇELEBİ, KAYSERİLİ AHMETPAŞA, MÜŞKÜLE, TAŞTEKNELER, VEFA, ÜZÜMCÜ sk bölgelerinde 08/09/2023 09:00:00 - 08/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35013404

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah AYNALI BAKKAL, BARUTÇU, GÜHERCİLER, KARABAŞ AKARCASI, KARABAŞ BOSTANI, NİŞASTAHANE, PEYK DEDE, PEYK DEDE ARALIĞI, TİRYAKÇI, ÇARIKHANE, ÇORLULU ALİPAŞA sk bölgelerinde 08/09/2023 09:00:00 - 08/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35019091

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah AT PAZARI MEYDANI, ESKİ MUTAFLAR, FATİH TÜRBESİ, KIZTAŞI, MIHÇILAR, REFAH, İMAM NİYAZİ sk / ZEYREK mah DÜLGEROĞLU, ESKİ MUTAFLAR, GEMCİLER, HAYDARBEY, KIRBACI, KIZTAŞI, REFAH, SERDAB, SU YOLU, TEZGAHÇILAR, ÖMER EFENDİ, İMAM NİYAZİ, İTFAİYE sk bölgelerinde 08/09/2023 09:00:00 - 08/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 35028319

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 08/09/2023 09:00:00 - 08/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35017174

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1004., 1006., 1007., 1012., HOCA ALİ ASLAN, ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk / HÜRRİYET mah 273., 274., 275., 276., 277., 278., 285., 286., 287., 288., 289., 290., 291., 292., 298., 500 EVLER, PAŞAÇAYIRI, ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk bölgelerinde 08/09/2023 09:00:00 - 08/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 35012442

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah AYAR, AYDINLAR, BALCI, BALMUMU, BALÖZÜ, BARUT, BELİRLİ, BEREKET, BESTEKAR, BULUT, EMİR, SADAK, SULTAN SELİM, YILDIZTEPE sk bölgelerinde 08/09/2023 09:30:00 - 08/09/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 35018508

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah FEVZİ ÇAKMAK, KOCATEPE sk / YENİ MAHALLE mah KÜME sk / YEŞİLOVA mah 1.FIRAT, 2.AŞIK VEYSEL, 2.ŞANLI, 2601., 3.GAZİ, 3.GÜNDOĞDU, 3.MERİÇ, 3.TUNA, DUMLUPINAR, FEVZİ ÇAKMAK, KIBRIS, KOCATEPE, SAKARYA sk bölgelerinde 08/09/2023 09:00:00 - 08/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35029472

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.KÖROĞLU, 1.TURGUT REİS, 1.TÜLAY, 1.YONCA, ALAGEYİK, ARDAHAN, BEYAZEL, BİGA, CENK, CİHAN, ERLER, KORELİ, SEDA, TECNUR, TOLGA, YILMAZ, ÇAĞDAŞ sk bölgelerinde 08/09/2023 10:00:00 - 08/09/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 34979304

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ADİLE, AHU, ALADAĞ, AZİZ, DEREİÇİ., EDİP, ERTUĞRUL, GEDİZ, GÜLÜMSER, KUĞU, KİLYOS, SEHER sk / TARABYA mah AYDOĞDU sk / ZEKERİYAKÖY mah GÜRGEN SU EVLERİ, KALAYCI , KİLYOS., YENİ UYUM SİTESİ sk bölgelerinde 08/09/2023 00:00:00 - 08/09/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35018413

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah BÜYÜKTEPE, CANFES, DEKOR ÇIKMAZI, LALE ÇİÇEĞİ, MÜHENDİS ŞEVKET, ÇAVUŞLU sk bölgelerinde 08/09/2023 09:00:00 - 08/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 35027461

İSTANBUL SİLİVRİ ilce // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah AKASYA, AYÇİÇEK ÇIKMAZI, BAKİ, BEKA, BEKİRAĞA, BEŞER ÇIKMAZI, DAMLICA, DERYA ÇIKMAZI, DEVELİ, DOĞAN ÇIKMAZI, DÜLDÜL, DİCLE, DİLAVER, DİLŞAD, DİRHEM ÇIKMAZI, DİVAN, GAZİ ATATÜRK, GÜZELCE, HİLMİ ÇALIŞ, KARAYOL, KIBLE, KIZIL, LALE, MANOLYA, MENEKŞE, PARILTI ÇIKMAZI, SELEN, SEÇENLER, SÜMBÜL, YENİAY, ZENGİN, ÇATALCA, ÖZÇINAR, ÜMİT, İLKE sk bölgelerinde 08/09/2023 09:00:00 - 08/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35027460

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BABÜR, BEDİRHAN, CABBAR, CAHİDE, CANDOST, CELAL, DAMA, ERTUĞRULGAZİ, ETHEM, EŞSİZ ÇIKMAZI, FETHİ, GÜNER, GÜREL, KATMER, KATİP ÇELEBİ, KONURALP, MALİK, MÜCADELE, MÜMTAZ, NEDİM, SABİT, SEBAHAT, SENİYE, SERTAN, SULUSARAY, TANDIR, TANER, TEKİNER, TEZCANLI, TORAMAN, TİRYAKİ, UFUKCAN, VERİM, ÇOLPAN, İLHAMİ, ŞEFİKA, ŞEHZADE MEHMET, ŞEREF sk bölgelerinde 08/09/2023 09:00:00 - 08/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35029536

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah ALTAY, ALİMAN, ARABACI, BABA KÜSTÜ, BAĞLARBAŞI, BURGU, CAMBAZOĞLU, CEDİD ALİPAŞA, CEVİZ BAĞLARI, CEVİZDERE, DEMİRER, DEĞİRMENCİOĞLU, DÜNDAR, EMİR KÜLAL, ER, EŞREFOĞLU, FANATİK, GÖLDAĞI, GÜRSEL, HALİL ÇEŞME, HANİCE, HATİP, HERKÜL, KARAMAN, KEPÇELİ, KIVIRCIK, KORUCU, KORUCUOĞLU, KİRAZLIMESCİT, LEYLEK KAVAK, MERKEZ, ORTAKUYU, OYALI, PAŞA, PERŞEMBE ÇIKMAZI, SAĞLIK, SEHER YILDIZI, SULTAN ÇEŞME, SÖĞÜT PINAR, ÇARŞAMBA ÇIKMAZI, ÇUKURÇEŞME, ÖZAY, ÜMİT AKSUN, İNCİR BAĞLARI sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ARDIÇ sk / KABAKÇA mah AKGÜVERCİN, CEMAL OGAN, FESLEĞEN, GÜNÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, HALİTPAŞA, HANİCE, LİMAN, MADALYA ÇIKMAZI, OKAN ÇIKMAZI, YAVUZ SELİM sk / KARACAKÖY MERKEZ mah KARACA AHMETPAŞA sk bölgelerinde 08/09/2023 09:40:00 - 08/09/2023 15:40:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35029399

İSTANBUL // SİLİVRİ ilce MERKEZ-YOLÇATI mah DEĞERLİ sk / ÇELTİK mah DESTE ÇIKMAZI, DEVLET, DOKUZLUK, EGEMENLİK, ERMİŞLER, EVRENSEL, KAMELYA, KEREM, KURUÇEŞME, KÖŞK, ORHAN, SAHİLBOYU, SAYIN, STAD, SÖĞÜTLÜK, TATAR, TAŞÇI, TEMAŞA, TÜNEL, ULAŞIM, YASEMEN, YEMİŞ, ZİVERBEY, ÇAMDAĞI, ÇANTA, ÇERKEZKÖY, İSKENDERİYE sk bölgelerinde 08/09/2023 10:00:00 - 08/09/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35029431

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 08/09/2023 13:30:00 - 08/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 35012519

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah CEMAL SAHİR sk / MECİDİYEKÖY mah BURÇ, BÜYÜKDERE, CEMAL SAHİR, DARCAN, ESKİ OSMANLI, HARK, KERVAN GEÇMEZ, LATİ LOKUM, MECİDİYE, MECİDİYE ARALIĞI, MECİDİYE DERESİ, MECİDİYE KUYU, MEHTAP, MEVLÜT ÇAVUŞ, MUSA DAYI, NACİ KASIM, OĞUZ, PAK, RAŞİT RIZA, SELAHATTİN PINAR, İSMAİL TARTAN, ŞAİR SABRİ, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk bölgelerinde 08/09/2023 01:00:00 - 08/09/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 35015794

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2276., 2289., N, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 08/09/2023 00:05:00 - 08/09/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35015795

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah KALENDER sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2059. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 157., 162., 166., 167., 168., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., ESKİ EDİRNE ASFALTI, GAZİ MUSTAFA KEMAL, ORDU sk / İSMETPAŞA mah 150., 151., 153., 45., GAZİ MUSTAFA KEMAL, ORDU sk bölgelerinde 08/09/2023 00:05:00 - 08/09/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35017171

İSTANBUL FATİH ilce -HIRKAİ ŞERİF mah sk bölgelerinde 08/09/2023 09:00:00 - 08/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35027553

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1056. sk / ŞEMSİPAŞA mah ŞEHİT ALİ KÖSE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2508. sk / MALKOÇOĞLU mah MAHMUTBEY, NAMIK KEMAL sk / İSMETPAŞA mah 101., 105., 126., 81., 86., 87., 88., 89., 91., 92., 94., 95., 96., 97., 98., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 08/09/2023 09:00:00 - 08/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35024495

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2. CEBECİ, 2566., 2568., 2569., 2570., 2571., 2572., 2573., 2578., 2579., 2586., 2586/2., 2587., 2588., 2589., 2590., 2591., 2592., 2596., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 08/09/2023 09:00:00 - 08/09/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 35022152

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -KAZLIÇEŞME mah sk bölgelerinde 08/09/2023 09:00:00 - 08/09/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35022151

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -KAZLIÇEŞME mah sk bölgelerinde 08/09/2023 12:00:00 - 08/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.