Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Avrupa Otoyolu'nun Avcılar Ücret Toplama İstasyonuna Serbest Geçiş Sistemi'nin kurulması için başlatılacak çalışma nedeniyle Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışların kapatılacağını bildirdi.

KGM'DEN DUYURU

KGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu sistemin kurulması için istasyondaki mevcut gişe adaları ve kanopilerin yıkım çalışmasının yarın saat 23.00'te başlatılacağı vurgulandı.

Bu kapsamda, 24 saat esasına göre planlanan çalışmaların 6 gün süreceği belirtilerek, çalışma süresince Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışların kapatılacağı, sürücülerin Hadımköy, Avcılar ve Ispartakule kavşakları ile Esenyurt gişelerini kullanabileceği ifade edildi.