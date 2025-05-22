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İstanbullular dikkat! Otoyola giriş ve çıkışlar kapatılıyor

Avcılar gişelerine Serbest Geçiş Sistemi kurulması nedeniyle otoyola giriş ve çıkışlar 6 gün süreyle kapatılacak. Sürücüler, alternatif olarak Hadımköy, Ispartakule ve Esenyurt gişelerini kullanabilecek.

AA22 Mayıs 2025 Perşembe 21:47 - Güncelleme:
İstanbullular dikkat! Otoyola giriş ve çıkışlar kapatılıyor
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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Avrupa Otoyolu'nun Avcılar Ücret Toplama İstasyonuna Serbest Geçiş Sistemi'nin kurulması için başlatılacak çalışma nedeniyle Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışların kapatılacağını bildirdi.

KGM'DEN DUYURU

KGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu sistemin kurulması için istasyondaki mevcut gişe adaları ve kanopilerin yıkım çalışmasının yarın saat 23.00'te başlatılacağı vurgulandı.

Bu kapsamda, 24 saat esasına göre planlanan çalışmaların 6 gün süreceği belirtilerek, çalışma süresince Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışların kapatılacağı, sürücülerin Hadımköy, Avcılar ve Ispartakule kavşakları ile Esenyurt gişelerini kullanabileceği ifade edildi.

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