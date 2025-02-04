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Güncel

İstanbullular dikkat! Şiddetli kar yağışı uyarısı yapıldı

İstanbul'da cuma sabahına kadar şiddetli rüzgarlarla birlikte kuvvetli kar sağanaklarının beklendiği açıklandı.

AA4 Şubat 2025 Salı 17:08 - Güncelleme:
İstanbullular dikkat! Şiddetli kar yağışı uyarısı yapıldı
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AKOM'dan yapılan açıklamada, kentte hava sıcaklığının bu akşam itibarıyla 4 derecenin altına düşeceği ve gece saatlerinden sonra özellikle kuzey ilçelerde karla karışık yağmur ve kar yağışının başlayacağı kaydedildi.

Yarın öğle saatlerinden itibaren 7 Şubat Cuma sabahına kadar İstanbul genelinde şiddetli rüzgarla birlikte kuvvetli kar sağanaklarının etkili olacağı ifade edilen açıklamada, kuzey yönünde 40-70 km/saat hızında esmesi beklenen rüzgarların Karadeniz üzerinden geçerken nemle beslenerek bölgesel kuvvetli kar yağışlarına neden olacağı aktarıldı.

3 İLA 10 SANTİMETRE ARASINDA KAR KALINLIĞI UYARISI

Açıklamada, sıcaklıkların 1-2 derece daha düşmesi halinde şehir merkezlerinde 3 ila 10 santimetre arasında kar kalınlığının oluşabileceği uyarısı yapılırken, kar yağışının cuma sabahından itibaren hafif yağmura dönüşmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, kuvvetli kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yaşanabilecek ulaşım aksamaları, ağaç ve direk devrilmeleri, çatı ve tabela uçmaları, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile buzlanma riskine karşı uyarı da yapıldı.

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