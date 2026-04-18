İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2026 Cumartesi / 2 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,895
  • EURO
    52,8913
  • ALTIN
    6966.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak
Güncel

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da, 'Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

AA18 Nisan 2026 Cumartesi 16:08
ABONE OL

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yarın düzenlenecek maraton nedeniyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda, Sahil Kennedy Caddesi güney yolu Samatya ile Yenikapı mevkileri arası ve Sahil Kennedy Caddesi kuzey yol Namık Kemal varyantı saat 02.00'den itibaren kapalı olacak.

Saat 04.00 itibarıyla da Kadir Has, Ayvansaray, Mürselpaşa, Abdülezelpaşa, Ragıp Gümüşpala, Ankara, Sahil Kennedy Samatya varyantı ile Sirkeci ışıklar arası, Namık Kemal, Reşadiye caddeleri ve bu caddelere çıkan bütün yollar ile Galata Köprüsü trafiğe kapatılacak.

Avrasya Tüneli acil çıkışları, tünelin Aksaray ayrımları, Gazi Mustafa Kemal Caddesi sahil istikameti ile Karaköy Meydan Galata Köprüsü ve Tersane Caddesi Galata Köprüsü istikameti de trafiğe kapalı olacak.

Bugün saat 21.00 itibarıyla kapanacak yollar üzerinde park edilmiş araçlar da kaldırılacak.

Atatürk Bulvarı, Avrasya Tüneli transit yol, Atatürk Köprüsü ve Haliç Köprüsü ile Vatan, Millet, Fevzipaşa, Türkeli, Aksaray, Orgeneral Nafiz Gürman, Onuncu Yıl, Küçük Langa Aralığı, Tersane, Necatibey, Kemeraltı, Refik Saydam caddeleri, D-100 kuzey-güney yolu ve Unkapanı Köprüsü alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Özel kuvvetler tatbikatından nefes kesen anlar: Mehmetçik damga vurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.