İstanbulluların toplu ulaşım çilesi bitmek bilmiyor... Bu sabah saatlerinde Altunizade durağında bir metrobüs arızalandı. Metrobüs hareket edemeyince seferlerin tamamı aksadı. İşe ve okula giden vatandaşlar ise isyan etti. İBB yönetimine sitem eden yolcular arızanın biran önce giderilmesini istedi.

İstanbul'da iddiaya göre Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde metrobüsün arızalanması nedeniyle seferlerde aksaklık yaşandı. Seferler aksayınca durakta adeta insan seli oluştu. İşe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, metrobüse binebilmek için durakta, merdivenlerde ve üst geçitte oluşan yoğunlukta sıra bekledi.



Altunizade metrobüs durağında oluşan yoğunluk metrobüs seferlerinin normale dönmesiyle bir süre sora sonlandı. Durakta ve üst geçitte oluşan insan yoğunluğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

METROBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK

Toplu ulaşımda bağlantı noktalarından olan Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Altunizade ile Uzunçayır'da otobüs ve metrobüs duraklarında da işe gidenlerin yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Altunizade metrobüs durağında yoğunluk nedeniyle vatandaşlar dolu olan araçlara binmekte zorlandı. Metrobüsler, duraklardaki araç ve yolcu yoğunluğu nedeniyle güzergahlarda gecikmeli hareket ediyor.

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Şehir Hatları'nın Büyükada-Sedef Adası seferleri iptal edilirken Aşiyan uğramalarının ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacağı duyuruldu.

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