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İstanbullular isyan etti... Arızalanan metrobüs ulaşımı çileye dönüştürdü

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin(İBB) bünyesindeki İETT'ye ait metrobüsteki arıza sabah işe ve okula gitmek isteyen İstanbulluları isyan ettirdi. Altunizade durağında arızalan metrobüs tüm seferleri aksattı. Bu duruma vatandaşlar tepki gösterdi.

AJANSLAR10 Ocak 2024 Çarşamba 11:16 - Güncelleme:
İstanbullular isyan etti... Arızalanan metrobüs ulaşımı çileye dönüştürdü
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İstanbulluların toplu ulaşım çilesi bitmek bilmiyor... Bu sabah saatlerinde Altunizade durağında bir metrobüs arızalandı. Metrobüs hareket edemeyince seferlerin tamamı aksadı. İşe ve okula giden vatandaşlar ise isyan etti. İBB yönetimine sitem eden yolcular arızanın biran önce giderilmesini istedi.

İstanbul'da iddiaya göre Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde metrobüsün arızalanması nedeniyle seferlerde aksaklık yaşandı. Seferler aksayınca durakta adeta insan seli oluştu. İşe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, metrobüse binebilmek için durakta, merdivenlerde ve üst geçitte oluşan yoğunlukta sıra bekledi.

Altunizade metrobüs durağında oluşan yoğunluk metrobüs seferlerinin normale dönmesiyle bir süre sora sonlandı. Durakta ve üst geçitte oluşan insan yoğunluğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

METROBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK

Toplu ulaşımda bağlantı noktalarından olan Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Altunizade ile Uzunçayır'da otobüs ve metrobüs duraklarında da işe gidenlerin yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Altunizade metrobüs durağında yoğunluk nedeniyle vatandaşlar dolu olan araçlara binmekte zorlandı. Metrobüsler, duraklardaki araç ve yolcu yoğunluğu nedeniyle güzergahlarda gecikmeli hareket ediyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında da bazı aksamalar yaşanıyor.

Şehir Hatları'nın Büyükada-Sedef Adası seferleri iptal edilirken Aşiyan uğramalarının ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacağı duyuruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası'nda saat 09.00'da trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.

  • metro arıza
  • İBB İETT
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