İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2024 Pazar / 12 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9008
  • EURO
    37,6352
  • ALTIN
    2809.65
  • BIST100
    9685.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbullular LGBT propagandasına karşı meydanlarda! ''Büyük Aile Buluşması'' başladı
Güncel

İstanbullular LGBT propagandasına karşı meydanlarda! ''Büyük Aile Buluşması'' başladı

Büyük Aile Platformunca 'Dursun Bu Hayasızca Akın' sloganıyla LGBT propagandası ve dayatmasına karşı düzenlenen 'Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş', Fatih'teki Saraçhane Anıt Parkı'nda başladı.

AA15 Eylül 2024 Pazar 15:16 - Güncelleme:
İstanbullular LGBT propagandasına karşı meydanlarda! ''Büyük Aile Buluşması'' başladı
ABONE OL

Çeşitli sivil toplum kuruluşları üyeleri ve temsilcileri, aileler ile vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla parkta toplandı.

Yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği etkinlik için bir araya gelen kalabalık, "Dursun bu Hayasızca Akın", "Aileyi korumak milli güvenlik meselesidir", "Sosyokültürel teröre dur de" , "Ailemize anayasal koruma istiyoruz" , "Aileye savaş açanlara geçit verme", "Aile hedefte başını çevirme", "Çocuklar için sesini yükselt" yazılı dövizler taşırken, LGBT dayatmasına karşı sloganlar attı.

Kentte aralıklarla etkili olan sağanağa rağmen alanda büyük bir kalabalığın toplandığı görüldü.

Alanda oluşturulan ekranda, uzmanların cinsiyetsizleştirmeye yönelik konuşmalarının yer aldığı video gösterimi yapılıyor.

Akademisyen, sanatçı, sporcu ve yazarların selamlama konuşmalarını yapmalarının ardından katılımcılar, Saraçhane'den Beyazıt Meydanı'na doğru Büyük Aile Yürüyüşü'nü gerçekleştirecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.