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İstanbullular park ve sahillere akın etti

İstanbullular, yerel yöneticilerini seçmek için oy kullanmalarının ardından güzel havayı değerlendirmek için park, bahçe ve sahillerde vakit geçirdi.

AA31 Mart 2024 Pazar 16:22 - Güncelleme:
İstanbullular park ve sahillere akın etti
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Türkiye genelindeki seçmenin büyük bölümünün bulunduğu İstanbul'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 08.00'den bu yana sürüyor.

Birçok vatandaş, demokratik haklarını kullanmak üzere kayıtlı oldukları okullarda oylarını kullandıktan sonra, pazar günlerini park, bahçe ve sahillerde değerlendirmeyi tercih etti.

- Yetişkinler deniz havası alarak yürüyüş yaptı, çocuklar paten kaydı

Bu kapsamda, Maltepe'deki Orhangazi Şehir Parkı da vatandaşların vakit geçirdiği yerlerden biri oldu.

Bahar havasının hakim olduğu kentte, kamp masaları ve sandalyelerini alarak parka gelenler, ağaçların gölgesinde dinlendi. Bazı vatandaşlar ise yeşilliklere uzanarak zamanını geçirdi.

Sahil boyunca bazı insanlar deniz havası alarak yürüyüş yaparken, çocuklar da bisiklet sürdü ve paten kaydı.

Üsküdar Sahili de vatandaşların yürüyüş yapmak, balık tutmak, koşmak ve bisiklete binmek için tercih ettiği yerlerden oldu.

- "GÜNÜMÜZÜ AİLEMİZE AYIRDIK, GÜZEL HAVANIN TADINI ÇIKARIYORUZ"

Sahilde yürüyüş yapan Filiz Temel, AA muhabirine, erken saatte oyunu kullandığını, oruç tuttuğu için gününü sahilde yürüyüş yaparak geçirmeyi tercih ettiğini söyledi.

Cansu Kara, annesiyle birlikte oyunu verdikten sonra temiz hava almak için Üsküdar'a geldiklerini dile getirdi.

Oy kullanmadan önce balık tutmaya gelen Birol Cenikli, güneşli havanın tadını çıkardığını, oyunu verdikten sonra eve gidip sonuçların açıklanmasını bekleyeceğini belirtti.

Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne ailesiyle birlikte gelen Cansu Yazıcı, önce vatandaşlık görevlerini yerine getirerek oylarını kullandıklarını belirterek, "Günümüzü ailemize ayırdık, bu güzel havanın tadını çıkarıyoruz." dedi.

- SICAKLIK 24 DERECE ÖLÇÜLDÜ, TRAFİK RAHATTI

Öte yandan, İstanbul'da gün içinde en yüksek hava sıcaklığı 24 derece ölçüldü.

Sabah saatlerinde ana yolların boş kaldığı, trafiğin Anadolu Yakası'nda yüzde 4, Avrupa Yakası'nda yüzde 8 ölçüldüğü İstanbul'da, saat 16.00 itibarıyla trafik yoğunluğu da yüzde 22 oldu.

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