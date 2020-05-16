İstanbulluların yüksek ödediği faturaların parası bakın nereye akmış

star.com.tr 16 Mayıs 2020 Cumartesi 15:03 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 15:05

Henüz İstanbul'da taş üstüne taş koymayan CHP'li İBB'nin İstanbullulara gönderdiği faturalar, milleti çileden çıkardı.

Seçim döneminde durmadan indirim sözü veren İmamoğlu'nun yönetimindeki İBB ve bağlı İGDAŞ'ın, Vatandaşa 1 aylık fatura kesmek yerine 45 ila 75 gün arasında fatura kesip, kullanılmamış gazın parasını tahsil ettiği tespit edildi.

Vatandaşlar pandeminin ortasında gelen faturalara isyan ederken, CHP’li İBB’nin paraları sponsor olduğu TELE-1 ve KRT TV'ye akıttığı ortaya çıktı.

Ayrıca askıda fatura uygulaması ile milletten toplanan paradan da KRT ve TELE-1'e destek verildi.

TASARRUF İDDİASIYLA İSRAF DÜZENİ

Sözde 'tasarruf' yapacağını iddia ederek İBB'yi iflas ettiren İmamoğlu, kısa sürede milletten fitre toplamaya başladı.

Tüm Türkiye salgınla mücadele ederken 'hastane yolu yapacak paramız yok' diyen İmamoğlu, bin muhtara 2600 liralık telefon yolladı.

Öte yandan CHP ve İmamoğlu propagandasının yapıldığı bazı çevrimiçi sosyal platformlarda da, bin telefon israfına tepki gösterildi.

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