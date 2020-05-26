26 Mayıs 2020 Salı 23:18 - Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 23:23

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Fazilet durağından 47 kişinin bindiğine yönelik iddialarının hata olduğunu açıkladı ve "Bu bir hata mı? Evet. 'Bir duraktan bu kadar yolcu bindi' dememiz bana gelen veriye göre yanlış olmuş" dedi.

AYSEVER: "BU YANILGIYSA ÖZÜR DİLEMEK İSTER MİSİNİZ?"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, özel bir televizyon kanalında açıklamada bulundu. Enver Aysever; Murat Ongun'a, "Bir otobüs durağında bir kitle bir arada bulunuyordu. Siz belediye olarak dediniz ki, 'Bu organize suç ve organize eylem' Bu işin gerçeği ne? Burada yanıldınız mı belediye ve Murat Ongun olarak. Bu yanılgıysa özür dilemek ister misiniz?" şeklindeki soru sordu.

ONGUN: "'BİR DURAKTAN BU KADAR YOLCU BİNDİ' DEMEMİZ BANA GELEN VERİYE GÖRE YANLIŞ OLMUŞ"

Murat Ongun; "Savcılık takipsizlik kararı verdikten sonra bu arkadaşlar tekrar bu konuyu tekrar gündeme getirdi. 'Murat Ongun yalancı oldu, iftiracı oldu' falan filan. Ben savcı beyin takipsizlik kararını da dikkatlice okudum. 'Fazilet Parkı durağından 40 kusür kişi bindi mi? Binmedi mi? Efendim. Yok öyle bir şey, yok öyle bir şey' Bu bir hata mı? Evet. Bir duraktan bu kadar yolcu bindi dememiz bana gelen veriye göre yanlış olmuş."

İBB, BAŞSAVCILIĞIN TAKİPSİZLİK KARARINA İTİRAZ ETMEYECEK

Ongun; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı suç duyurusu hakkındaki takipsizlik kararına da itiraz etmeyeceğini açıkladı. Ongun, "Bu itirazın üzerine gitmememizin nedeni de o" ifadelerini kullandı.

ONGUN: "FAZİLET DURAĞI'NDAN ŞOFÖRÜN UYARISINA RAĞMEN BİR ANDA 47 YOLCUNUN BİNDİ"

Murat Ongun, 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan araca, sabah 06.00'da Fazilet durağından şoförün uyarısına rağmen bir anda 47 yolcunun bindiğini savunmuştu.

Ongun; söz konusu otobüse 22 Mart Pazar günü toplamda 1 yolcu, 29 Mart Pazar günü ise toplamda 71 yolcunun bindiğini ileri sürdü. Söz konusu iddiayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da gündeme getirdi.

İMAMOĞLU, FAZİLET DURAĞI'NDAN 47 KİŞİNİN BİNDİĞİ YALANINI SAVUNDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da; Twitter hesabından Murat Ongun'un 7 paylaşımını etiketledi ve 'Siyaset asla organize kötülük sahası olmamalı. Hele hele, ülke olarak bu kadar zor bir dönemde el ele olmalı ve çok dikkatli davranmalıyız. Tüm siyasilere çağrım, karanlık kalplilerin organize kötülüklerine birlikte karşı çıkalım' iddiasında bulundu.

İMAMOĞLU: "OTOBÜSE BİNİŞ GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEDİM. KANIM DONDU"

Ekrem İmamoğlu, 30 Mart sabahı FOX TV'de canlı yayına çıktı ve otobüse binen yolcuları hedef aldı. İmamoğlu, "Bu süreci araştırdık. Maç yok. Maç yok ki deplasmana giderler de, sabah erkenden toplanmışlardır. Ki maça giderler gibi zaten. Otobüse biniş görüntülerini izledim ben. Kanım dondu ya. Bilinçli, nerede duracak falan böyle bir kafayla. Sabah namazına gidilmiyor çünkü cemaatle namaz kılmak yasaklandı. Desek ki toplandılar, namaza gidiyorlar. O da değil. Ya başka bir şey de değil. İş güç de yok, çalışma ortamı yok. Toplanmışlar.. Derler ya kanım dondu. Eğer siyaset buysa, lanet olsun siyasete.. Kanım dondu, mücadele edeceğiz" iddiasında bulundu.