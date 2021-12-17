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İstanbullulara kar uyarısı! Bu tarihe dikkat

Meteoroloji, İstanbul'da devam eden yağışların pazartesi günü yerini kara bırakacağını belirtti.

17 Aralık 2021 Cuma 08:56 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 09:02
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege hariç tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyı kesimler ile Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu, Bitlis ve Muş'un batı ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 900 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

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