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İstanbulluların beklediği hat bugün açılıyor! Havalimanına ulaşım artık 30 dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un ulaşım ağını güçlendirecek Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın açılışını bugün gerçekleştiriyor. Toplam 5 istasyondan oluşan ve 22 kilometre uzunluğa sahip yeni hatla birlikte, Halkalı ile İstanbul Havalimanı arasındaki ulaşım süresi 30 dakikaya düşecek.

AA19 Haziran 2026 Cuma 11:47 - Güncelleme:
İstanbulluların beklediği hat bugün açılıyor! Havalimanına ulaşım artık 30 dakika
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"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın açılışını gerçekleştireceği bildirildi.

Toplam 5 istasyondan oluşan ve 22 kilometre uzunluğuna sahip metro hattı ile Halkalı-İstanbul Havalimanı arasının 30 dakikaya ineceği belirtilen paylaşımda, açılışla birlikte Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı Projesi'nin tamamlanacağı ifade edildi.

Paylaşımda, açılışı gerçekleştirilecek metro hattından fotoğraflara da yer verildi.

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